Американцев уже сняли из-за ковида, Россия будет без флага. Завтра стартует удивительный ЧМ

А главный матч для наших в группе — с Белоруссией!

Предстоящий чемпионат мира точно войдет в историю. Особенно уникальным он будет для нашей сборной. Началось все с того, что мы туда вообще не попадали. Но, благодаря работе федерации, один из двух на весь мир уайлд-кард в Египет-2021 достался России.

На этом приключения не закончились: после известных судебных решений выяснилось, что гандболистам на турнире играть придется без флага и гимна. Причем стало понятно это только в конце декабря, когда времени на заказ новой формы не оставалось. Пришлось экстренно закрывать герб и все национальную символику на старой.

А тут еще обидные травмы. Павел Атьман получил свою в последнем перед сборами матче Суперлиги — Париматч, а уже на тренировке со сборной голеностоп повредил Александр Шкуринский. Для нашей нынешней сборной это ощутимые потери.

Начинаем матчем жизни с Белоруссией

Тем не менее, команда ФГР (именно так официально будет называться сборная России на чемпионате мира) как минимум выходить из группы в Египте обязана. Тем более, что регламент предварительного этапа сильно лояльный — из четырех команд в каждой из групп в следующий раунд попадут сразу три.

С нами в квартете Белоруссия, Словения и Южная Корея. Если по старой памяти думаете, что уж эти команды мы должны выносить вторым составом на одной ноге, то вы точно не держите руку на пульсе гандбольных событий. Наша сборная — отнюдь не фаворит этой группы.

На бумаге самая мощная команда в этом коллективе — Словения. Маленькая балканская страна, которая в последние годы кусала нас и в футболе, и в волейболе, и в баскетболе, прекрасно освоила и эту игру с мячом. Словенцы добирались до полуфинала Евро-2020, были третьими на ЧМ-2017 и сохраняют неплохие шансы на попадание в Токио-2021. У нас их, к слову, нет.

Корейцы, по идее, должны проигрывать всем. Даже по азиатским меркам они не такие уж топы. На последнем чемпионате континента с трудом спасли ничью с Ираном и уступили не только мощному Катару, но и Саудовской Аравии. Уровень европейских команд заметно выше. Так что тут сюрпризов быть не должно.

А вот белорусы в последнее время в порядке. Многие играют в крепких зарубежных командах, благодаря чему идет прогресс и у сборной. После 11-го места на ЧМ-2017 они мечтают сделать еще один шаг вперед, и это не выглядит чем-то невозможным. Неслучайно президент ФГР Сергей Шишкарев отметил: «На первом этапе самыми опасными соперниками считаю наших друзей белорусов».

Интересно, что игрой с ними России откроет этот чемпионат мира. И если у нас есть амбиции не просто выйти в основной раунд, но и побороться там за четвертьфинал, то обыгрывать соседей необходимо.

США отобрались впервые за 20 лет, но их отправили домой

Возвращаясь к особенностям этого ЧМ, стоит отметить интересную деталь. Вплоть до последнего планировалось, что турнир пройдет со зрителями. Не при полных трибунах, но какую-то часть пустить собирались. Однако сразу 14 капитанов европейских сборных подписали петицию с просьбой не делать этого. Из-за повышенных коронавирусных рисков. У Международной федерации вариантов, кроме как пойти навстречу, не было.

Тем не менее, ковидные потери начались уже до старта турнира. Так, ряд звезд немецкой, шведской и австрийской сборных отказался ехать в Египет, даже после отмены зрителей.

Еще произошла вспышка в сборной Чехии. Команде пришлось сняться, и ее в спешном порядке заменила Северная Македония. А вскоре после товарищеского матча с датским клубом положительный тест был выявлен сразу у 18 игроков сборной США. Они хотели сыграть оставшимися 12, но из этой затеи ничего не вышло. Американцев, которые впервые за 20 лет отобрались на ЧМ, отправили домой. Вместо них сыграет Швейцария.

Не исключено, что замены могут продолжиться сегодня-завтра. Так, на карантине сейчас сразу семь игроков из Кабо-Верде. Решение по африканской команде пока не принято.

Состав сборной России

Вратари: Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»). Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»). Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарев («Веспрем», Венгрия). Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния). Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»). Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция). Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

Расписание игр нашей сборной в предварительном раунде

14 января. 17.30. Белоруссия — Россия.

16 января. 20.00. Россия — Словения.

18 января. 17.30. Южная Корея — Россия.