Генеральный директор ФГР Лев Воронин — о причинах поражения от Швеции, судьбе Велимира Петковича и главной ударной силе сборной

Сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира-2021 в Египте, разгромно уступив Швеции в заключительном матче основного раунда (20:34). В своей группе подопечные Велимира Петковича заняли четвертое место, пропустив вперед команды Словении, Египта и Швеции. Последние две вышли в четвертьфинал. Мы же едем домой. Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР), олимпийский чемпион Лев Воронин считает, что мы покидаем Каир с высоко поднятой головой, хотя впереди у национальной сборной еще очень много работы.

За две недели проблематично сделать команду, которая будет бороться за медали

— Сергей Шишкарев сказал, что команда оправдала доверие организаторов, выдавших ей специальное приглашение. Согласны?

— Да, и на это есть объективные причины. По сути, мы собрали новую сборную, которая прошла минимальный период подготовки. Меньше чем за две недели проблематично сделать команду, которая будет бороться за медали. К тому же мало кто верил, что в Египте мы будем бороться за выход в четвертьфинал до последнего тура основного раунда. Многие и вовсе думали, что мы не пройдем предварительную стадию. Еще один важный момент: за игру команды не было стыдно. Была самоотдача и борьба.

— Даже в заключительном матче со Швецией, который мы откровенно провалили?

— На мой взгляд, никто с опущенными руками не бегал. Но шведы нас переиграли. Сейчас попробую объяснить почему. Я читаю отзывы болельщиков, и они говорят о том, что не было видно игры в защите и в нападении. Если говорить про атаку, то мы доводили комбинации до логического конца, но подводила реализация. Процент был очень слабый. Если говорить про игру в обороне, то все должно работать в комплексе — классно должны сыграть и защищающиеся, и вратарь. Как это было в матче со Словенией. Со шведами же наши вратари сыграли не стабильно. То есть выпал один важный компонент и сразу показалось, что мы не играли в защите. Так бывает, это спорт. Но в любом случае это неудачная игра не может перечеркнуть все приятные моменты, которые случились с нами в Египте. Команда показала новое лицо.



— Многие эксперты считают, что команде не хватило физических кондиций в основном раунде. Согласны?

— Я бы в целом сказал, что команде еще есть над чем работать. Когда наши соперники начинали уходить в отрыв — мы терялись. Не хватало собранности, концентрации. Не можем проявить хладнокровие при реализации моментов. Но опять же это те вещи, которые приобретаются с опытом.

Петкович сумел создать в команде дух победителя. Думаю, он останется

— Кого бы из игроков сборной вы бы выделили со знаком плюс по игре на ЧМ?

— Сергей Марк Косоротов был нашей основной ударной силой в атаке. Неплохо сыграли Павел Андреев, Александр Ермаков, даже с учетом тех технических моментов, которые надо будет дорабатывать. Отметил бы и Даниила Шишкарева. Несмотря на травму, которая помешала ему сыграть в Египте в полную силу. Даже со стороны было видно, что в процессе игры он поддерживал партнеров, на личном примере показывал, как надо действовать в той или иной ситуации.

В любом случае, на сегодняшний день есть игроки, для которых этот ЧМ пошел в плюс. Уверен, что после предварительного раунда все сборные посмотрели на нас по-другому. Отношение к сборной России изменилось. Мы не проходная команда, на нас надо настраиваться, с нами надо бороться.

— Кто стал открытием в команде для вас? Многие называли Сергея Кудинова, который поехал на ЧМ только благодаря стечению ряда обстоятельств.

— Я не могу сказать, что его игра стала для меня откровением. Он давно выступает во французском «Шартре», демонстрирует там свой высокий уровень. Мне понравилось, как он зашел в команду, как уверенно действовал в процессе игры. Его КПД в течение ЧМ было достаточно высоким.

— Как оцените работу Велимира Петковича?

— Я считаю, что даже со стороны было заметно, что Петкович сумел создать в команде дух победителя. Это было видно по действиям ребят, по отношению тренера к делу. Я знаю, что внутри команды была очень классная атмосфера, ребята доверяли тренеру. Понятно, что впереди еще много работы, но за такой короткий период времени Велимир все сделал качественно.

— Главный тренер продолжит работу с командой?

— Думаю, что да. Но это вопрос не совсем по адресу. Такие решения принимаются коллегиально, а не единолично. В предыдущем ответе я высказывал свое личное мнение.

— Определились ли вы с кандидатами на пост наставника женской сборной?

— Пока ничего сказать не могу, все кандидатуры в процессе обсуждения. Думаю, что это решение будет принято на ближайшем исполкоме.