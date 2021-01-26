Вяхирев прокомментировал фразу главы ФГР о «болоте» в мужском гандболе

Виктор Вяхирев, гандбольный тренер, воспитавший трех олимпийских чемпионок, в беседе «СЭ» ответил на заявление главы федерации гандбола России Сергея Шишкарева. Ранее Шишкарев назвал российский гандбол «болотом, которое он уже 5 лет пытается расшевелить».

— Не буду говорить про некоторых людей, которые это болото сделали. Все прекрасно их знают. Из этого болота очень тяжело вылезти, потому что нет равноценной конкуренции.

А что Шишкарев сделал сейчас? Гандбол во всем мире меняется. Где наша молодежь? Почему у нас она не играет?

Шишкарев в московском аэропорту Шереметьево встретил мужскую национальную сборную по гандболу. Команда прилетела домой после чемпионата мира в Египте. В комментарии «СЭ» он заявил, что российский гандбол — это болото.

(Константин Колмаков)