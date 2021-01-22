Вратарь сборной Македонии пообещал преподнести сюрприз России в матче ЧМ-2021

Вратарь сборной Македонии Мартин Томоровски поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного турнира чемпионата мира против России.

«Все матчи турнира сложные, но мы не собираемся сдаваться. Обещаю, мы выложимся на 100%, чтобы предподнести России сюрприз», — цитирует Томоровски пресс-служба Международной федерации гандбола.

Матч Россия — Македония пройдет сегодня, начало — в 17.30 (мск). На данный момент россияне занимают четвертое место в группе с тремя очками, у шведов пять очков, у Словении и Египта — по четыре, у белорусов — два и у македонцев — ноль. В 1/4 финала чемпионата мира проходят обладатели первых двух мест. Помимо встречи с Македонией, российской команде в воскресенье предстоит сыграть со шведами.