Тренер сборной России остался доволен ничьей с белорусами на ЧМ-2021

Главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович остался доволен ничьей с Белоруссией (32:32) в матче 1-го тура предварительного раунда чемпионата мира.

«В принципе, я должен быть доволен результатом. Мы сыграли хорошо, и на последней минуте могли вырвать победу, но не удалось реализовать свой шанс. Сегодня мои ребята показали отличную игру, я ими доволен», — цитирует Петковича сайт Международной федерации гандбола.

Во втором матче группы словенцы разгромили Южную Корею (51:29).

Следующий матч сборная России проведет против Словении в субботу, 16 января. Начало — в 20.00 (мск). В следующий раунд получают путевки три команды из четырех.

Чемпионат мира в Египте проходит с 13 по 31 января.

На данном турнире россияне называются сборной Федерации гандбола России, играют в нейтральной красной форме и выходят на матч без национального гимна, согласно решению CAS.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.