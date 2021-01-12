Шкуринский не поможет сборной России на чемпионате мира по гандболу
Официальный сайт Федерации гандбола России опубликовал заявку национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 13 по 31 января в Египте. На турнир поедут 20 игроков.
Из числа гандболистов, работавших на заключительной части сбора в Москве, в список не попал один из лидеров команды левый полусредний Александр Шкуринский, получивший травму, и вратарь Денис Заболотин, пропустивший несколько занятий из-за болезни.
Полностью заявка выглядит так:
вратари: Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).
Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).
Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарев («Веспрем», Венгрия).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния).
Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция).
Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Василий Дубоносов, Вадим Попов.
Соперниками сборной России по группе станут белорусы, словенцы и представители Южной Кореи.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26211/sostav-sbornoj-rossii-na-chempionat-mira
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю