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Сборная Кабо-Верде снялась с ЧМ-2021

16:46
Чемпионат мира по гандболу. Фото Twitter
Чемпионат мира по гандболу. Фото Twitter
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Сборная Кабо-Верде приняла решение сняться с чемпионата мира по гандболу, сообщает пресс-служба турнира.

В связи со вспышкой коронавируса в сборной уже был отменен матч 2-го тура предварительного турнира против Германии. Команде было засчитано поражение 0:10. Такой же результат будет зафиксирован во встрече с Уругваем. Свой единственный матч африканцы провели против Венгрии (27:34).

По данным Международной федерации гандбола, Кабо-Верде не может выставить 10 здоровых игроков на матч.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 13 по 31 января в Египте.

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