Россия проиграла Египту и потерпела первое поражение на чемпионате мира по гандболу
21:27
Сборная России проиграла команде Египта в стартовом матче второго группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.
Уступив в этой встрече, сборная России пропустила команду Египта на 3-е место в турнирной таблице, а сама занимает 4-ю позицию. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные в группе из шести.
Гандбол
Чемпионат мира. Мужчины
Второй групповой турнир. Группа IV
Россия — Египет — 23:28 (8:15)
Франция — Алжир — 29:26 (16:14)
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