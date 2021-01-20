Россия проиграла Египту и потерпела первое поражение на чемпионате мира по гандболу

Сборная России проиграла команде Египта в стартовом матче второго группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.

Уступив в этой встрече, сборная России пропустила команду Египта на 3-е место в турнирной таблице, а сама занимает 4-ю позицию. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные в группе из шести.

Гандбол

Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа IV

Россия — Египет — 23:28 (8:15)

Франция — Алжир — 29:26 (16:14)