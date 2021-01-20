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Россия проиграла Египту и потерпела первое поражение на чемпионате мира по гандболу

21:27
20 января. ЧМ по гандболу. Россия — Египет — 23:28. Фото Twitter
20 января. ЧМ по гандболу. Россия — Египет — 23:28. Фото Twitter
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Сборная России проиграла команде Египта в стартовом матче второго группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.

Уступив в этой встрече, сборная России пропустила команду Египта на 3-е место в турнирной таблице, а сама занимает 4-ю позицию. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные в группе из шести.

Гандбол

Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа IV

Россия — Египет — 23:28 (8:15)

Франция — Алжир — 29:26 (16:14)

Дополнительная информация:

sport-express.ru/handball/L/men/world/2021/

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