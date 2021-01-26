Президент Федерации гандбола России объяснил неудачное выступление сборной на чемпионате мира
Руководитель Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги мужского чемпионата мира, на котором национальная команда остановилась на втором групповом этапе, и пояснил свои слова о влиянии на сборную «потусторонних сил».
— Как правильно сказал капитан сборной Даниил Шишкарев, от чемпионата осталось двоякое впечатление, — сказал Шишкарев прессе. — Но я все равно заношу этот турнир в плюс — нашей федерации, новой команде под управлением Велимира Петковича. После матча со Словенией у нас выросли Крылья, которые мы потом быстро опалили. Но самое главное, если взять статистику, то год назад на чемпионате Европы мы проиграли трижды и не имели шансов на выход из группы. А здесь, хотя мы попали на ЧМ-2021 по специальному приглашению, сборная с первого места вышла во второй этап, одержала три победы в шести встречах. Но давайте смотреть правде в глаза — не хватило длины скамейки, не хватило физической подготовки. А матчах с Египтом и Швецией команда элементарно «сдохла». Но это не повод опускать руки.
— Вы накануне намекнули на некие «потусторонние силы», вмешивающиеся в управление командой. Поясните?
— Я еще расскажу об этом на исполкоме федерации, как и главный тренер. В данном случае я воспользовался метким выражением вашего коллеги Сергея Приголовкина, сказанными в одном из репортажей. Понятно, что речь не о каком-то волшебстве или мистике — дело в конкретных людях, пытающихся вмешиваться в работу сборной и напрямую дающих указания игрокам. Это путает карты главному тренеру, ломает команду. Это унижение профессии, мы такого не допустим. И если раньше у нас были только подозрения, то теперь конкретные факты. У игроков «раздвоение личности» — с одной стороны тренер сборной, сильный специалист, которому они верят, а с другой какие-то клубные обязательства. Какие они могут быть в сборной? Приехал сюда — играешь за страну, а не за клуб или город.
(Антон Бабошин)
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