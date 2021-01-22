Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного турнира чемпионата мира против Македонии.

«Мы будем биться за победу в каждом матче. Сейчас важно изучить, что мы сделали не так в матче с Египтом, исправить ошибки и двигаться дальше», — цитирует Петковича пресс-служба Международной федерации гандбола.

Матч Россия — Македония пройдет сегодня, начало — в 17.30 (мск). На данный момент россияне занимают четвертое место в группе с тремя очками, у шведов пять очков, у Словении и Египта — по четыре, у белорусов — два и у македонцев — ноль. В 1/4 финала чемпионата мира проходят обладатели первых двух мест. Помимо встречи с Македонией, российской команде в воскресенье предстоит сыграть со шведами.