Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Мужская сборная России претендует на wild card на ЧМ-2021

19:12
Теги:

Мужская сборная России претендует на приглашение на чемпионат мира 2021 года со стороны Международной федерации гандбола. Минспорт РФ обещал официально поддержать заявку российской стороны, сообщается на сайте ФГР.

Исполком Европейской гандбольной федерации отменил игры квалификационного турнира. Таким образом, российские гандболисты потеряли шансы завоевать путевку на ЧМ-2021 по спортивному принципу. Список европейских команд-участниц мирового первенства был определен на основании результатов выступления на чемпионате Европы-2020, где сборная России заняла 22-е место.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/25787/prezident-fgr-sergej-shishkaryov-vstretilsya-s-ministrom-sporta-rossii-olegom-mat

Гандбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир