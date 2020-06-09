Мужская сборная России претендует на wild card на ЧМ-2021

Мужская сборная России претендует на приглашение на чемпионат мира 2021 года со стороны Международной федерации гандбола. Минспорт РФ обещал официально поддержать заявку российской стороны, сообщается на сайте ФГР.

Исполком Европейской гандбольной федерации отменил игры квалификационного турнира. Таким образом, российские гандболисты потеряли шансы завоевать путевку на ЧМ-2021 по спортивному принципу. Список европейских команд-участниц мирового первенства был определен на основании результатов выступления на чемпионате Европы-2020, где сборная России заняла 22-е место.