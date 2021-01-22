Сборная России крупно обыграла Македонию на ЧМ по гандболу

Сборная России одержала победу над Македонией во втором групповом турнире чемпионат мира по гандболу среди мужчин — 32:20. Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал Игорь Сорока, на счету которого шесть голов.

В заключительной игре раунда россиянам предстоит встреча с лидером таблицы сборной Швеции, которая еще не потерпела ни одного поражения на турнире.

Чемпионат мира

Мужчины

Второй групповой турнир

Группа IV

Македония — Россия — 20:32 (9:19)