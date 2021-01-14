Как выглядит форма сборной России без флага страны

Сборная Беларуси и команда России сыграли вничью в матче группы Н на чемпионате мира по гандболу. Встреча завершилась со счетом 32:32.

В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна — гимн Международной федерации гандбола.