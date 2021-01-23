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Как России выйти в четвертьфинал чемпионата мира-2021 по гандболу. Есть только один расклад

09:25
Сборная России по гандболу. Фото rushandball.ru
Сборная России по гандболу. Фото rushandball.ru
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После победы над Северной Македонией (32:20) в матче группового турнира чемпионата мира-2021, сборная России поднялась на третье место в таблице, отставая от команд Швеции и Египта всего на один балл.

Правда, для первого с 2013 года выхода в четвертьфинал мирового первенства команде Велимира Петковича нужно в воскресенье на заказ обыгрывать шведов, поделивших очки с Белоруссией и Словенией. Причем в случае победы, место нашей сборной все равно будет зависеть от исхода встречи Египта и Словении.

Победа европейцев сделает Россию первой (и наверняка позволит разминуться с защищающими титул датчанами), а Словению второй, при других исходах с первой строчки выйдут африканцы, со второй россияне.

Группа 4

Северная Македония — Россия — 20:32, Египет — Белоруссия — 35:26, Словения — Швеция — 28:28.

И

В

Н

П

М

О

1. Швеция

4

2

2

0

110-97

6

2. Египет

4

3

0

1

124-92

6

3. Россия

4

2

1

1

118-105

5

4. Словения

4

2

1

1

113-105

5

5. Белоруссия

4

0

2

2

109-122

2

6. Северная Македония

4

0

0

4

80-133

0

24 января. Белоруссия — Северная Македония (17.30), Словения — Египет (20.00), Россия — Швеция (22.30).

(Кирилл Бурдаков)

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