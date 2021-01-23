Как России выйти в четвертьфинал чемпионата мира-2021 по гандболу. Есть только один расклад

После победы над Северной Македонией (32:20) в матче группового турнира чемпионата мира-2021, сборная России поднялась на третье место в таблице, отставая от команд Швеции и Египта всего на один балл.

Правда, для первого с 2013 года выхода в четвертьфинал мирового первенства команде Велимира Петковича нужно в воскресенье на заказ обыгрывать шведов, поделивших очки с Белоруссией и Словенией. Причем в случае победы, место нашей сборной все равно будет зависеть от исхода встречи Египта и Словении.

Победа европейцев сделает Россию первой (и наверняка позволит разминуться с защищающими титул датчанами), а Словению второй, при других исходах с первой строчки выйдут африканцы, со второй россияне.

Группа 4

Северная Македония — Россия — 20:32, Египет — Белоруссия — 35:26, Словения — Швеция — 28:28.

И В Н П М О 1. Швеция 4 2 2 0 110-97 6 2. Египет 4 3 0 1 124-92 6 3. Россия 4 2 1 1 118-105 5 4. Словения 4 2 1 1 113-105 5 5. Белоруссия 4 0 2 2 109-122 2 6. Северная Македония 4 0 0 4 80-133 0

24 января. Белоруссия — Северная Македония (17.30), Словения — Египет (20.00), Россия — Швеция (22.30).

(Кирилл Бурдаков)