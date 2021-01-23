Как России выйти в четвертьфинал чемпионата мира-2021 по гандболу. Есть только один расклад
После победы над Северной Македонией (32:20) в матче группового турнира чемпионата мира-2021, сборная России поднялась на третье место в таблице, отставая от команд Швеции и Египта всего на один балл.
Правда, для первого с 2013 года выхода в четвертьфинал мирового первенства команде Велимира Петковича нужно в воскресенье на заказ обыгрывать шведов, поделивших очки с Белоруссией и Словенией. Причем в случае победы, место нашей сборной все равно будет зависеть от исхода встречи Египта и Словении.
Победа европейцев сделает Россию первой (и наверняка позволит разминуться с защищающими титул датчанами), а Словению второй, при других исходах с первой строчки выйдут африканцы, со второй россияне.
Группа 4
Северная Македония — Россия — 20:32, Египет — Белоруссия — 35:26, Словения — Швеция — 28:28.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швеция
|
4
|
2
|
2
|
0
|
110-97
|
6
|
2. Египет
|
4
|
3
|
0
|
1
|
124-92
|
6
|
3. Россия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
118-105
|
5
|
4. Словения
|
4
|
2
|
1
|
1
|
113-105
|
5
|
5. Белоруссия
|
4
|
0
|
2
|
2
|
109-122
|
2
|
6. Северная Македония
|
4
|
0
|
0
|
4
|
80-133
|
0
24 января. Белоруссия — Северная Македония (17.30), Словения — Египет (20.00), Россия — Швеция (22.30).
(Кирилл Бурдаков)
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