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Игрок сборной Дании заразился коронавирусом во время ЧМ-2021

16:13
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Гандболист сборной Дании Эмиль Якобсен заразился коронавиусом, сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.

Спортсмен не сможет принять участие в матче 1-го тура предварительного турнира чемпионата мира против Бахрейна. Кроме того, его сосед по комнате, имя которого не называется, стал дополнительный тест, и его участие в игре возможно, если результат теста будет отрицательным.

Чемпионат мира по гандболу проходит в Египте с 13 по 31 января.

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