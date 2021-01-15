Игрок сборной Дании заразился коронавирусом во время ЧМ-2021
16:13
Гандболист сборной Дании Эмиль Якобсен заразился коронавиусом, сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.
Спортсмен не сможет принять участие в матче 1-го тура предварительного турнира чемпионата мира против Бахрейна. Кроме того, его сосед по комнате, имя которого не называется, стал дополнительный тест, и его участие в игре возможно, если результат теста будет отрицательным.
Чемпионат мира по гандболу проходит в Египте с 13 по 31 января.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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