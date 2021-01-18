Белоруссия проиграла Словении, Россия финишировала первой в группе на ЧМ по гандболу
22:11
Сборная Белоруссии уступила Словении в заключительном матче первого группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин — 25:29. Благодаря этому первое место в группе заняла Россия, которая ранее победила Словению и сыграла вничью с Белоруссией, а сегодня одолела Корею (30:26).
Россия узнала соперников по второму групповому раунду. К первым трем командам группы россиян добавятся три лучшие из соседней: Швеция, Египет и Македония.
Чемпионат мира
Мужчины
Первый групповой турнир
Группа F
Португалия — Алжир — 26:19 (14:9)
Группа H
Словения — Белоруссия — 29:25 (15:15)
Группа G
Швеция — Египет — 24:23 (9:12)
Македония — Чили — 32:29 (16:17)
Группа E
Франция — Швейцария — 25:24 (14:14)
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