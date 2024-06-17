Высший совет Федерации гандбола России подвел итоги прошедшего сезона и очертил контуры следующего.

Заседания высшего совета ФГР, который каждый год отделяет один сезон от другого, на этот раз ждали особо. Ведь одним из пунктов повестки его работы значилось назначение главного тренера сборной России. Контракт занимавшего эту должность Велимира Петковича завершается по окончании очередного олимпийского цикла, волею обстоятельств оборвавшегося для команды на полуслове.

До заседания и в кулуарах обсуждались разные варианты — от нового соглашения с Петковичем до назначения «и. о.». Но глава высшего совета Сергей Шишкарев в который уже раз смог удивить всех. Команду возглавит олимпийский чемпион Лев Воронин, который будет совмещать эту должность с работой гендиректором федерации.

Расстаемся друзьями

Петковича же проводили в очень теплой обстановке и на хорошей ноте. Вручили ему увесистый почетный знак и пожелали всяческих успехов в дальнейшей карьере. По словам Шишкарева, у специалиста было несколько хороших предложений, в том числе от ведущих клубов бундеслиги, но он честно отработал свой контракт до конца.

— Мы формально прощаемся с Велимиром, но остаемся близкими друзьями и соратниками, надеюсь, на долгие годы, — резюмировал глава ФГР. — Петкович работал со сборной в очень тяжелый период, позади четыре года нашего сотрудничества. И такой заинтересованности, профессионального отношения мне сложно было даже представить. Предположу, что если бы мы сейчас выступали на международной арене, то входили бы в топ-10 команд, а при определенных условиях могли бы побороться и за медали крупных турниров.

Сам Петкович не скрывает, что с удовольствием остался бы в России еще года на четыре, но большое влияние на переговоры оказала неопределенность с будущим команды. Напомним, что босниец с немецким паспортом возглавил сборную весной 2020-го и занял с ней девятое место на Евро-2022, где россияне стали настоящим открытием турнира.

— Вы все знаете, с каким энтузиазмом я приехал сюда, — напомнил тренер. — И не вина моего штаба или моих игроков, что мы не смогли выполнить задачу — поехать на Олимпийские игры в Париже. Я долго думал, продлевать или нет контракт, и это было трудное решение. Все знают, что я по-настоящему влюбился и в Россию, и в людей, которые здесь со мной работали, и в моих игроков. Но никто не знает, сколько еще продлится вся эта ситуация.

Как рассказал Шишкарев, Воронин не был единственной кандидатурой на пост рулевого национальной команды. В этом качестве рассматривали и Дмитрия Торгованова из «Зенита», который уже работал в сборной и хотел бы вернуться, и Олега Ходькова, выигравшего два золота чемпионата страны с ЦСКА, и Валентина Бузмакова из «Пермских медведей», входившего в штаб Петковича. Он, кстати, продолжит работу в национальной команде.

Фото ФГР

С прицелом на будущее

Как заверили и Шишкарев, и Воронин, проблем с совмещением постов не возникнет. Созданная в федерации команда позволяет решать все вопросы в срок — и административные, и спортивные.

— У нас есть понимание, в каком направлении двигаться, мы обсуждали это и с Велимиром, и с Валентином, — отметил Воронин. — Нынешняя ситуация позволяет нам создавать новый молодой коллектив с прицелом на 2028 год. Ближайшая задача — определить круг молодых игроков, наш ближайший резерв, с которыми мы дальше будем работать. Также нужно наладить коммуникацию с клубами, ведь Петкович порой говорил, что у него возникали разногласия с некоторыми тренерами. Есть определенные идеи и по поводу партнеров для спаррингов.

Что же касается других решений высшего совета, то календарь и регламент мужского и женского чемпионатов на будущий сезон сохранены в прежнем формате. Но так как финансовые трудности испытывает «Ставрополье», а «Уфа-Алиса» отказалась от повышения в классе, совет постановил оставить в элите ижевский «Университет» — таким образом, в женском чемпионате России на будущий сезон выступят 11 команд. А вот от расширения мужской суперлиги с 12 до 14 клубов отказались — решено не нарушать спортивную составляющую. Зато со следующего сезона в России отменяется правило выездного гола — в случае равенства очков и мячей по итогам двух матчей команды будут бить послематчевые пенальти.

Также утвержден список лауреатов сезона, причем четыре главные награды собрали представители ЦСКА. У женщин лучшим игроком чемпионата признана Елена Михайличенко, у мужчин — опытнейший Даниил Шишкарев. А лучшими тренерами стали Ольга Акопян и Олег Ходьков.