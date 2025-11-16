«Ростов-Дон» снова победил в класико. Армейские гандболистки уступили в гостях

ЦСКА второй раз в сезоне проиграл южанкам, потерпев первое поражение в чемпионате.

OLIMPBET Суперлига. Женщины

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 29:23 (19:12)

«Ростов-Дон» : Бабенко — 5.

ЦСКА : Семина — 8.

В последнем матче первого круга OLIMPBET Суперлиги состоялось второе в сезоне российское класико — «Ростов-Дон» дома справился с ЦСКА. Первое класико в сезоне пришлось на Суперкубок России. В матче открытия нового сезона «Ростов-Дон» на правах обладателя Кубка страны взял верх над ЦСКА со счетом 27:24. К матчу в чемпионате команды подходили в статусе лидеров — в десяти турах ни те ни другие очков не теряли.

Провал до перерыва

Однако эта встреча началась для армейского коллектива обескураживающе. У гостей почти ничего не получалось в нападении, а вся угроза исходила от левой полусредней Варвары Семиной. До перерыва она забросила ровно половину командных мячей — 6 из 12. К концу тайма хозяйки перестроились в защите, а у Варвары стало получаться не все. Потому перед паузой «Ростов-Дон» смог нарастить разницу до семи мячей.

На чужой половине площадки подопечные Ирины Дибировой серьезного сопротивления не встречали — голкиперы ЦСКА поначалу не спасали, да и много мячей залетело в гостевые ворота в результате контратак после ошибок в нападении.

— Мы настраивались на тяжелый матч, — говорила после игры главный тренер ЦСКА Людмила Бодниева. — Получились два разных тайма, однако ни первым, ни вторым мы все равно не можем быть довольны. Совсем не сыграли у нас крайние и линейные, да и вообще не все игроки показали, на что способны.

Возрождение интриги

На старте второй половины преимущество дончанок достигло девяти мячей. Видимо, это повлияло на настрой команды, допустившей до перерыва лишь одну потерю. Хозяйки стали чаще ошибаться, голкипер ЦСКА Полина Маркина начала отражать мяч за мячом, а нападение красно-синих оказалось более вариативным.

На 54-й минуте от былой разницы остались лишь два мяча. Однако решающий рывок ЦСКА сделать не смог. В частности, подвела реализация — неточными стали сразу два пенальти, а также несколько бросков из выгодных положений.

У «Ростов-Дона» же с реализацией все было хорошо. Явно ко двору пришлось возвращение на Дон Марины Судаковой. Олимпийская чемпионка в третий раз в карьере стала игроком донского коллектива, она призвана заменить завершившую в начале октября карьеру капитана дончанок Юлию Манагарову.

Судакова в концовке встречи оформила три гола, не позволила победе уйти из ростовских рук — 29:23. Этот успех стал для «Ростов-Дона» 20-м в противостоянии с ЦСКА, у армейского клуба на одну победу больше.

А вот поражение в этом сезоне чемпионата страны стало для ЦСКА первым, «Ростов-Дон» теперь лидирует единолично.

— Мы готовимся к разным сценариям, поэтому и такой ход матча был ожидаем, — сказала после матча Ирина Дибирова. — А вот болельщикам лучше запасаться валерьянкой. Клубу хотелось прервать неудачную серию домашних встреч с ЦСКА, рада, что у девчонок получилось это сделать. В этом сезоне похожим образом складывались матчи с «Астраханочкой» и «Звездой», поэтому знали, как действовать.

Позади половина турнира

Первый круг регулярного чемпионата завершен. На пять очков от топ-2 отстает «Лада», сразу за ней — «Астраханочка», на балл позади волжского коллектива «Звезда» и «Черноморочка». Шестую и седьмую строчки разделяют три очка — у «Динамо-Синары» 10 очков, у «Кубани», трижды сыгравшей вничью и еще дважды уступившей с минимальной разницей, на очко меньше. Московский «Луч» в последнем туре как раз обыграл краснодарский коллектив со счетом 29:28 и сделал шаг навстречу плей-офф — до «Кубани» теперь два очка. АГУ-«Адыиф» с пятью очками остался на перепутье, замыкают таблицу «Уфа-Алиса» (2 очка) и «Университет», единственный, кто пока очков не набрал.