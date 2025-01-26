Неуязвимых нет. ЦСКА нанес «Ростов-Дону» первое поражение в чемпионате

«Ростов-Дон» уверенно лидирует в OLIMPBET Суперлиге, но есть нюанс.

В воскресенье двумя матчами команд из группы лидеров финишировала первая часть предварительного этап женского чемпионата России — идущая второй «Черноморочка» уверенно разобралась в Москве с «Лучом», а занимающая четвертое место «Астраханочка» переиграла в гостях «Ладу». После этих ожидаемых результатов в таблице сохранился статус-кво.

Но главной афишей всего января была встреча, прошедшая днем ранее.

«Ростов-Дон» принимал ЦСКА. Безоговорочный лидер нынешнего сезона против забуксовавшего чемпиона. Победа южанок обеспечивала им стопроцентный результат на первой стадии турнира и позволяла говорить о полном доминировании. Но это как раз тот случай, когда реальность разошлась с прогнозами.

Ростовский каток

В матче открытия нового сезона, где разыгрывался OLIMPBET Суперкубок России, ЦСКА обыграл «Ростов-Дон», как и в весеннем финале чемпионата страны. Причем обыграл заслуженно, выстояв в напряженной концовке. Но, как показал осенний отрезок сезона, этот успех был достигнут скорее по инерции от предыдущих.

После неудачи на старте «Ростов-Дон», возглавляемый Ириной Дибировой выдал серию из 19 побед подряд. Ростовчанки, обладающие мощнейшим подбором игроков, методично разбирали на винтики одного соперника за другим. У команды самая результативная в лиге атака, в которой выделяются Кристина Кожокарь, Дарья Стаценко и Екатерина Зеленкова, — 734 гола, на 70 с лишним больше, чем у ближайших преследовательниц из «Черноморочки». И самая прочная оборона во главе с вратарями, причем Анастасия Казьменко, Анастасия Лагина и Юлия Грацкевич могут играть одинаково надежно. В какой-то момент могло показаться, что южанки фактически неуязвимы.

В то же время ЦСКА на старте сезона не впечатлял ни игрой, ни результатами. Пережив полную смену тренерского штаба и кадровую революцию в составе, чемпионки выглядели неубедительно, и пришедший летом на пост главного тренера Олег Кулешов продержался на посту всего девять матчей. Любопытно, что сняли его прямо в день очередной календарной игры со «Звездой» — место рулевого заняла Надежда Муравьева, до этого помогавшая Кулешову. Волшебного преображения не случилось, но постепенно команда начала приходить в порядок. Набрала форму Антонина Санталова, стало меньше проблем в атаке.

Гандболистки ЦСКА. Фото ГК «Ростов-Дон»

Вспомнить все

И вот в ключевом для москвичек матче первого этапа они сумели обыграть «Ростов-Дон», причем на выезде. Для этого сошлось много факторов, но если вкратце — ЦСКА провел сильный матч, здорово отработав во всех линиях, тогда как ростовчанки сыграли не слишком выразительно. Например, у «Ростов-Дона» не попали в игру оба голкипера, тогда как армейский вратарь Полина Каплина поймала настоящий кураж, сделав 11 спасений после 33 бросков. Не нашли управу ростовские защитники на Антонину Санталову и Варвару Семину, забросивших на двоих 13 мячей. Итог — 30:26 в пользу ЦСКА.

Конечно, позиции «Ростов-Дона» остаются очень прочными. Но победа красно-синих заставляет вспомнить прошлый сезон — тогда южанки тоже выглядели здорово большую часть регулярки, но затем ЦСКА прибавил и забрал себе все трофеи. Хотя не стоит забывать, что сейчас между двумя грандами в таблице находится еще и «Черноморочка». Вчерашние дебютантки OLIMPBET Суперлиги не просто избежали «синдрома второго сезона», а сумели прибавить. О причинах этого «СЭ» уже подробно рассказывал.

Совсем рядом и «Астраханочка», у которой всего на одну победу меньше, чем у ЦСКА. У этой команды тоже есть и качество состава, и класс, чтобы ввязаться в борьбу за медали. Компанию первой четверке на втором этапе составят краснодарская «Кубань» и «Лада». Теперь первой шестерке предстоит провести между собой еще по два матча, чтобы определить расстановку сил в плей-офф.

Как можно было убедиться год назад, на втором этапе возможны сюрпризы — когда сильнейшие начинают разбираться между собой, турнирные расклады могут заметно поменяться. Но это доказывает и то, что чемпионат от года к году становится все интереснее, а его уровень по-прежнему высок.

OLIMPBET Суперлига. Турнирное положение после первой части предварительного этапа: «Ростов-Дон» — 38, «Черноморочка» — 34, ЦСКА — 32, «Астраханочка» — 30, «Кубань» — 21, «Лада» — 19, «Динамо-Синара» — 17, «Звезда» — 14, «Луч» — 11, «АГУ-Адыиф» — 4, «Университет» — 0.