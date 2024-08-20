«Рио навсегда в сердце». Воспоминания об олимпийском триумфе от Ольги Акопян

20 августа исполняется восемь лет со дня самой значимой победы в современной истории российского гандбола — на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Для Ольги Акопян эта игра стала и последней в карьере игрока — с тех пор она успела отдохнуть от большого спорта и вернуться в него в качестве тренера. Выигрывала чемпионаты России с ЦСКА, входила в штаб основной сборной, а сейчас руководит юношеской командой. Акопян рассказала «СЭ» о том, что остается в памяти от тех Игр, в какой матч отправилась бы на машине времени, о главных козырях той команды и даже о том, как девушки по очереди бегали за гамбургерами.

Уйти, забив последний гол в победном финале, немногим дано

— Для вас победа в Рио-де-Жанейро стала более яркой оттого, что после турнира вы завершили карьеру?

— Наверное, да. Я изначально говорила, что уйду после Игр. Поэтому для меня турнир был очень важным. Здорово, что получилось уйти на такой мажорной ноте. Не просто с олимпийским золотом, а еще и забив последний гол в финале. Это немногим дано.

— С другой стороны, вы закончили в 31, а смотришь на состав нынешних чемпионок из Норвегии — у них там сплошь игроки 30+.

— Да, может, по нынешним меркам я завершила рано. Но, возможно, раньше подход к подготовке был чуть другим. Плюс меня беспокоили разные мелкие травмы. Их было достаточно много, и они чувствовались, в том числе и в Рио. Сейчас век гандболисток стал чуть дольше.

— Ощущается, что уже восемь лет прошло?

— На самом деле, да. Глядя в календарь, понимаю, что уже прошло два олимпийских цикла, появились новые чемпионы. Все-таки восемь лет — немаленький срок. С другой стороны, вспоминаешь какие-то моменты — и как будто это было недавно.

— Какие моменты отпечатались в памяти особенно ярко?

— Самое главное — как тебе на шею вешают золотую медаль. Вот это незабываемые эмоции. Скажу больше — когда в финале с Францией оставалось играть буквально две минуты и мы вели, кажется, три мяча, то уже пришло осознание. Доигрываем, и все, мы чемпионки. Это такой спектр чувств! И не верится в реальность происходящего, и понимаешь, что мы уже вошли в историю, взяв для страны первое золото в женском гандболе за 36 лет. Все это мы испытывали, еще бегая по площадке в ожидании финального свистка. Смотришь на девчонок — все уже радуются. И на лавке еле сдерживаются. Это было здорово.

— А фрагменты матчей в этих воспоминаниях присутствуют?

— Если честно, чего-то конкретного, каких-то мелочей, о которых любят спрашивать журналисты, в голове осталось мало. Обычно что-то всплывает, только когда мне напоминают. Но помню, например, какой тяжелой была стартовая встреча с кореянками. Мы уступали по ходу встречи «-7» и думали — как же будет тяжело дальше, сможем ли мы вообще с такой игрой дотянуться до медалей? А потом, когда героически вырвали победу, настрой уже был другой. Увидели, что силы у нас есть, мы на многое способны. И в итоге не проиграли ни разу.

Ольга Акопян (№10) в матче Олимпиады-2016 против сборной Норвегии. Фото Global Look Press

Не готовились выпрыгнуть из-за угла в решающий момент

— Ставшие уже легендарными тяжелейшие сборы в Сочи поспособствовали такому результату?

— Да, мы поняли это еще по ходу олимпийского турнира, и за восемь лет мнение не поменялось. В Сочи было очень трудно, сборы перед крупными турнирами — всегда испытание. Но мы так тяжело проводили эти дни, чтобы после окончания Игр золотые медали висели именно у нас на шее.

— Принято считать, что претенденты на титул не должны выкладывать все козыри на стол — надо постепенно набирать ход. План был именно такой?

— Согласна, что мы прибавляли по ходу турнира. Но не было такого, что мы сначала экономили силы, что-то скрывали, притаились, чтобы потом как выпрыгнуть из-за угла... Нет, просто так складывались встречи. Иначе против той же Норвегии и овертаймы бы не потребовались.

— Полуфинал с Норвегией, кстати, вспоминают даже чаще, чем золотой матч. Справедливо?

— Да, про него постоянно спрашивают, забыть такую игру невозможно. Очень тяжелый матч, очень напряженный. Мы смогли в каком-то смысле перешагнуть через самих себя, откуда-то найти силы и победить.

— Но вернемся к финалу. Даже главный тренер той команды Евгений Трефилов говорил мне, что хоть и очень не любит загадывать наперед, но в день игры с Францией с самого утра чувствовал, что вы победите. У вас как было?

— Пожалуй, Евгений Васильевич уловил настрой всей команды. Да и не только команды — всей России. После того «валидола», что мы пережили в полуфинале, все были уверены — мы просто не можем не взять золото. Это были мысли каждой из нас.

— Можно сказать, что команда в итоге перевыполнила стоявшую перед ней задачу?

— Перед Играми у нас была одна цель — взять медали. Причем мы не думали только о золоте, просто хотели попасть на пьедестал. В Лондоне за четыре года до этого было поражение от Кореи в один мяч, на чемпионате мира-2015 в Дании мы уступили на той же стадии Польше — и тоже в один мяч. Это самая неприятная стадия, где многое может зависеть от удачи и психологии. А по ходу олимпийского турнира почувствовали, что с каждой победой внимания к нам становилось все больше.

Ольга Акопян (№10) в финальном матче гандбольного турнира на Олимпиаде-2016. Фото Global Look Press

Взаимозаменяемость и Вяхирева

— В чем была сила той команды?

— Прежде всего во взаимозаменяемости. Каждая из 15 гандболисток в составе получала время на площадке, и качество игры от замен не падало. Ровный состав — это очень важно. У нас были и опытные бойцы, и молодые по тем временам звездочки, такие как Аня Вяхирева и Даша Дмитриева. Аня одинаково хорошо могла действовать как на позиции правого полусреднего, так и на краю. Так же, как и Ирина Близнова, они очень здорово друг с другом менялись амплуа. Еще у нас была неплохая защита, здорово играли края.

— Пересматривали знаменитые видео, которые пресс-атташе ОКР Константин Выборнов снимал в раздевалке после полуфинала и финала?

— Честно говоря, полуфинальное помню не очень хорошо, надо бы освежить воспоминания. А финальное попадалось на глаза не так давно. Конечно, приятно пережить это еще раз. Здорово, что получилось запечатлеть такие моменты. С атмосферой в команде у нас никаких проблем не было, команда отличная, дружная. Как говорят — если в раздевалке все хорошо, то и на площадке все будет хорошо. Эта Олимпиада лишнее тому подтверждение.

— Правда, что вся команда возмутилась, когда в один из дней Трефилов предложил отменить тренировку?

— Правда. (Смеется.) Это было как раз после Норвегии, когда мы оставили все силы на площадке, а утром еле соскребли себя с кроватей. Тренер понимал, что команда устала, хотел дать нам поблажку, чтобы мы восстановились. Но спортсмены люди суеверные — мы видели, что у нас четкий график — игра, на следующий день всегда тренировка, мы на ней разбегаемся, включим голову. И мы как закричали: «Не будет тренировки? Евгений Васильевич, как же так!» И он сразу: «Ну ладно, ладно, сделаем».

— Сейчас, когда вы сами стали тренером, на какие-то моменты того турнира смотрите другими глазами?

— Я целенаправленно не пересматривала матчи из Рио именно как тренер, но уже была в штабе сборной на Олимпиаде в Токио, и, конечно, мы старались придерживаться той же системы, что приносит успех. Ведь раз мы стали первыми, то и подготовились правильно, и на площадке все сделали верно. Хотя, пожалуй, стоит найти записи матчей. Ведь и игроки, и тренеры в любой встрече при повторном просмотре обязательно найдут что-то, что можно улучшить. (Улыбается.) Так всегда было, есть и будет.

— Что помните из празднований по случаю победы?

— Отмечали всей командой. Помню, как все вместе сидели у бассейна в Олимпийской деревне, громко смеялись, заглядывали представители других видов спорта. Было весело. Мы думали, что все соревнования уже закончились, но потом где-то прочитали — кенийский марафонец жаловался, что из-за нас не выспался перед стартом. Но в Олимпийской деревне, на самом деле, всегда кто-то празднует.

Гандболистки сборной России после финального матча Олимпиады-2016. Фото Global Look Press

На машине времени поехала бы на финал

— Как город Рио произвел впечатление?

— Конечно, для нас это была экзотика. Мы очень хотели попасть в Бразилию, подняться к статуе Христа над Рио. И у нас получилось туда съездить, получились классные фото. Побывали на знаменитом пляже Копакабана, сходили в рыбный ресторан благодаря председателю Высшего совета ФГР Сергею Шишкареву, о чем тоже все знают. То есть мы не сидели взаперти в Олимпийской деревне все Игры, удалось посмотреть город. Впечатление классное, как картинка из бразильских телесериалов.

— Что было в меню в ресторане?

— Мидии, рыба, всякие морские гады. Для меня главным откровением были устрицы, я до этого их не пробовала. И в тот раз не смогла. Кому-то они заходят, но мне, как и еще некоторым девчонкам, — нет. Кстати, уже после Рио еще несколько раз честно пыталась — все равно не заходит.

— В фавелах побывать не пришлось?

— Мы еще до начала турнира один раз ездили тренироваться в зал, расположенный как раз неподалеку от одной из фавел. Это был даже не зал, а площадка фактически на улице. Крыша есть, стен нет, жесткое покрытие под ногами. И вот местная детвора буквально бежала за нашим автобусом. Дурачились, корчили рожи, смеялись, показывали на нас пальцем. С уличной преступностью мы не сталкивались, хотя гид во время поездки на Копакабану предупреждала, чтобы мы все спрятали телефоны.

— Как для игрока для вас это была вторая Олимпиада. Можете сравнить с Лондоном?

— Конечно, в Рио мне понравилось больше. Мы не только взяли золото, а еще и побеждали на протяжении всего турнира. А когда у тебя настроение хорошее, и все вокруг кажется классным. Деревня и там и там была похожая, еда, пожалуй, в Рио была лучше. И даже на то, что нас в начале Игр по несколько раз выдергивали на допинг-контроль, мы не обращали особого внимания. Поэтому Рио — в сердце навсегда.

— Меня в Олимпийской деревне Рио удивили огромные очереди из спортсменов в местный «Макдоналдс». Вы туда ходили?

— Сейчас уже, наверное, можно признаться — бывало. Когда надоедала еда из столовой. Мы жили, как в общежитии, блоками. И по очереди отправляли гонцов, чтобы взять каждой из нас по гамбургеру с картошкой фри и стакану колы. Но, конечно, не каждый день. К тому же, как вы правильно заметили, очереди там действительно были выдающиеся.

— А если бы у вас оказалась под рукой машина времени и возможность отправиться в Рио и снова пережить один любой матч, какой бы выбрали?

— Выбираю между двумя вариантами. Хотя те эмоции, которые мы испытали в полуфинале, колоссальное напряжение — второй раз такое можно и не выдержать. (Смеется.) Поэтому давайте лучше я поеду снова на финал и заново испытаю ту самую радость со слезами на глазах.