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«Ростов-Дон» в четвертый раз провел добрую акцию «Мишкопад»

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Участники всемирно известной акции «Мишкопад» на матче «Ростов-Дон» — «Черноморочка»
Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»
Матч между «Ростов-Доном» и «Черноморочкой», который прошел 5 января, стал самым добрым матчем нового года — на игре была проведена всемирно известная акция «Мишкопад».

«Мишкопад» проходит на разных аренах мира, его проводят популярные клубы из самых разных видов спорта. И для «Ростов-Дона» проведение этой акции совместно с фондом «Дарина» уже стало традицией. В этом году она проходит уже в четвертый раз. В преддверии 2021 года ростовские болельщики активно участвовали в «Мишкопаде» и собрали на лечение маленькой Жени Непениной нужную сумму, которая в итоге составила 261 545 рублей.

Участник всемирно известной акции «Мишкопад» на матче «Ростов-Дон» — «Черноморочка»
Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Позднее, в начале 2022 года, помощь в борьбе с подобным генетическим заболеванием (муковисцидоз) также получили 13-летняя Лена Каневец и 12-летний Миша Лашманов. Необходимая сумма на лечение составляла 300 тысяч рублей, в итоге было собрано 483 тысячи рублей.

Участники всемирно известной акции «Мишкопад» на матче «Ростов-Дон» — «Черноморочка»
Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Главными героями «Мишкопада», состоявшегося в январе 2024 года, стали юная Ева Кузьмина, Кирилл Воробей и Алексей Серебряков. Планка на предыдущий тематический матч составляла 417 600 рублей. В результате собранной суммы (517 856 рублей) хватило не только на оплату их лечения, но и на приобретение лекарств для других детей.

Участники всемирно известной акции «Мишкопад» на матче «Ростов-Дон» — «Черноморочка»
Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

По традиции, вся организация первой домашней встречи ростовского клуба в 2025 году была выстроена вокруг доброй акции. Прямо перед стартом и в перерыве матча гости могли приобрести плюшевых мишек, вырученные средства от продажи которых были направлены на лечение Лени Панченко — мальчика, которому был поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз. Цель текущего сбора составляла 500 тысяч рублей.

Леня Панченко
Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

15-летний Леня, наверное, как и большинство подростков, не любит фотографироваться. На снимке юноша смотрит в будущее, где уже победил болезнь, где не нужно лечиться и носить маску. По окончании матча было реализовано 700 мишек и собран 1 006 000 рублей.

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