Молоды, но не зелены. Гандболисты сборной России обнадежили в Белоруссии

Дебют Льва Воронина на посту главного тренера мужской сборной можно признать вполне успешным.

Гандбол. Международный турнир. Могилев, Белоруссия

7 ноября. Россия — Россия U-19 — 28:24 (12:13), Белоруссия — Белоруссия U-19 — 53:30 (23:11).

8 ноября. Россия — Белоруссия U-19 — 39:23 (16:11), Белоруссия — Россия U-19 — 31:18 (16:10)

9 ноября. Белоруссия — Россия — 32:31 (16:13), Россия U-19 — Белоруссия U-19 — 35:29 (19:17)

Итоговое положение команд: 1. Белоруссия — 6 очков. 2. Россия — 4. 3. Россия U-19 — 2. 4. Белоруссия U-19 — 0.

Заметно обновленная мужская сборная России по гандболу не смогла выиграть международный турнир в Могилеве, но оставила приятное впечатление своей игрой и нацеленностью на борьбу. Действительно, решающий матч против мощной белорусской национальной команды шел абсолютно на равных. Что свидетельствует о большом потенциале молодых подопечных нового главного тренера сборной России Льва Воронина, минувшим летом сменившего Велимира Петковича.

Экзамен для обновленной команды

Напомним, для олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Воронина игры в Белоруссии стали дебютными на посту главного тренера нашей сборной. Хотя специалист входил в штаб Дмитрия Торгованова, когда тот руководил сборной в 2015-2017 годах. Воронин изначально не скрывал, что в команде взят курс на омоложение, поэтому обилие молодых игроков в составе не должно было никого смущать. Впрочем, существовала интрига, как гандбольные таланты, в том числе и дебютанты, проявят себя на фоне более опытных белорусов, выступающих в Европе или находящихся на ведущих ролях в российской суперлиге.

Что ж, экзамен подопечные Воронина сдали весьма успешно. Пусть и в первом матче турнира у них возникли сложности в игре с еще более юными соотечественниками из России U-19. Команда Сергея Кленова даже вела в счете после первого тайма, во многом благодаря прекрасной игре 17-летнего голкипера Родиона Рощупкина. Но все же более взрослые россияне в итоге сумели взять верх.

Впрочем, противостояли молодежке в том числе и сверстники — Воронин не обделил игровой практикой 18-летних правого полусреднего Антона Аксюкова и полусреднего Андрея Волхонского, 19-летнего левого полусреднего Кирилла Акрамова, 20-летнего линейного Никиту Кашникова и их немногим более старших коллег. «Конечно же, сегодня хватало огрехов, но при этом очень важно не забывать о том, что чудеса просто так не происходят... Нужно время, чтобы игроки получили необходимый игровой опыт именно в составе национальной сборной», — прокомментировал свой дебютный матч у руля сборной России Воронин.

Главный тренер сборной России Лев Воронин. Фото Белорусская федерация гандбола

Классная игра тинейджера

Белорусскую молодежку россияне обыграли уверенно, а решающим матчем на турнире в Могилеве предсказуемо стал поединок с главной командой Белоруссии. В первом тайме белорусы быстро вышли вперед и периодически отрывались в счете на три-четыре мяча. Россиянам не всегда удавалось справляться с правым крайним Никитой Вайлуповым, забившим в итоге 11 голов. Но гости не унывали и были вознаграждены за старания в концовке — разыгрывающий Александр Аркатов на 54-й минуте сравнял счет, сделав его 28:28. Поспособствовал успешной погоне и тинейджер Аксюков, сделавший на этом отрезке дубль, а всего забивший пять голов. Отметим и левого полусреднего Илью Белевцова, на счету которого семь забитых мячей. И пусть в концовке хозяева все же добились непростой победы, россияне смотрелись достойно.

«Прошедшие матчи дали нам много полезной информации и понимание, чему предстоит уделить пристальное внимание в первую очередь на последующих сборах. Не всегда хватало взаимопонимания при построении атак, порой концентрация в обороне оставляла желать лучшего... Но мы остались довольны абсолютно всей командой, ведь даже те парни, которые провели матч на скамейке запасных, активно поддерживали остальных и были погружены в эту игру. Именно такой настрой и такую атмосферу стремимся видеть в национальной команде. Пока рано рассуждать о составе в дальнейшем, но можем однозначно заявить, что и дальше будем продолжать доверять молодым игрокам», — резюмировал главный тренер сборной России Лев Воронин.