Рождественский подарок. Молодые россияне против белорусских звезд

Сборная России в рамках «Игр дружбы» сыграла два матча с Белоруссией.

Для гандбольных болельщиков новогодние праздники уже давно ассоциируются с матчами мужской сборной страны. Сильнейшие российские игроки по традиции собираются в самом начале января и после небольшого сбора проводят матчи на Рождество.

Год назад на турнир в Москву, получивший название OLIMPBET Кубок дружбы, приезжали Белоруссия и Иран. Теперь же иранцы готовятся к грядущему чемпионату мира по другой программе, и в ФГР решили провести «Игры дружбы» — по два матча между собой в Москве провели основные сборные России и Белоруссии, а также юниорские команды U17.

Игры дружбы

Белоруссия — Россия — 28:26 (14:11)

Б: Вайлупов (7). Р: Киселев (7).

Россия — Белоруссия — 28:32 (16:18)

Р: Киселев (7). Б: Хмельков (10).

Оторваться от салатов

Местом проведения матчей на этот раз была выбрана не волейбольная арена «Динамо» в Филях, а одноименный зал на улице Лавочкина. Гендиректор национальной федерации и главный тренер мужской сборной Лев Воронин в недавнем интервью «СЭ» приглашал всех любителей гандбола в конце новогодних каникул отвлечься от праздничного стола и приятно провести время на гандболе. И действительно, матчи «Игр дружбы» собрали неплохую для начала января аудиторию. При этом организовано все было на привычно высоком уровне.

Что же касается спортивной части, то в том же самом разговоре с «СЭ» Воронин обещал продолжить курс на омоложение сборной, начатый еще летом. И не обманул — из 18 игроков, вызванных на январские игры, 30-й день рождения отметил только Дмитрий Киселев. Зато в составе оказались два дебютанта — 19-летний Иван Шельменко из «Чеховских медведей» и 18-летний Иван Ерканов, выступающий в высшей лиге за МССУОР № 2 — «Академия». Причем второй стал настоящим открытием «Игр дружбы».

Белорусы же привезли оптимальный на данный момент состав — даже с учетом отсутствия из-за травм хорошо знакомых российским болельщикам Юлиана Гирика и Артура Рудя, а также, к примеру, Кирилла Самойло из польской «Вислы». Зато в Москву, помимо сразу восьми игроков российского чемпионата, прибыли семеро легионеров из Европы, в том числе такие звезды, как Никита Вайлупов из «Веспрема», Артем Королек из «Кельце», Владислав Кулеш из «Ганновера», Игорь Белявский из «Загреба». Понятно, что при таком раскладе фаворитами были гости.

Фото ФГР

Желание победить

И эти прогнозы дважды оправдались на площадке, хотя невозможно упрекнуть кого-то из молодых россиян в отсутствии желания бороться и побеждать. Чего стоит хотя бы эпизод в концовке второго матча, когда на арене едва не вспыхнула потасовка. Хорошо известный своей цепкостью в защите армеец Илья Белевцов сфолил на бывшем одноклубнике Артеме Кулаке — за того зачем-то решил заступиться Вайлупов, и дело обернулось для обоих удалениями.

Обе игры прошли по похожему сценарию — эпизодами сборная России смотрелась ничуть не хуже именитых оппонентов. Но в целом белорусская команда владела инициативой и большую часть времени вела в счете. В первой игре хозяевам удалось создать задел к середине первого тайма — 8:5, но соперники тут же выровняли положение, а затем и ушли вперед на четыре мяча. Ценой больших усилий россиянам удалось сравнять счет к 51-й минуте — Анатолий Филиппов точно бросил по пустым воротам. Но и тут Белоруссия быстро ушла вперед и спокойно довела дело до победы — 28:26.

Во втором матче преимущество гостей к финальной сирене оказалось более весомым. Большой вклад в это внес Дмитрий Хмельков из петербургского «Зенита», добравшийся до отметки в 10 голов. У подопечных Воронина же вновь выделялись Киселев, Белевцов и окончательно осмелевший Ерканов. Но класс сборной Белоруссии сказался.

— В первой встрече мы неплохо сыграли в защите, но тяжело в нападении, во второй — наоборот, — отметил Воронин. — В ключевые моменты, когда могли сравнять или выйти вперед, сделали те же ошибки. Они произошли в то же время, что и вчера. Это говорит и об усталости игроков, и о нехватке игрового опыта. На площадку у нас выходят Антон Аксюков, Иван Ерканов, Кирилл Акрамов — все они 2005 и 2006 годов рождения. А играют против гандболистов, которые выступают в Лиге чемпионов и старше примерно на 10 лет.

Что же касается матчей юниоров, то и они вышли боевыми. После ничьей 34:34 в первом матче второй с минимальным преимуществом остался за россиянами — 36:35.