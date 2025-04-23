Людмила Бодниева: «Все самое запоминающееся нам предстоит в мае»

Главный тренер женского ЦСКА Людмила Бодниева поделилась ожиданиями от старта в плей-офф OLIMPBET Суперлиги-2024/25.

Соперником московской команды по четвертьфиналу будет «Динамо-Синара». Первый матч пройдет в Волгограде 25 апреля и начнется в 18.30. Ответная встреча состоится в Москве на площадке ВА «Динамо» 30 апреля, стартовый свисток прозвучит в 18.00.

— В начале мая будет три месяца, как вы возглавили ЦСКА. Как оцениваете этот период?

— Я бы сейчас не ставила каких-то оценок, даже промежуточных. Мы прекрасно понимаем, что концовка сезона — это самая важная часть. И я абсолютно уверена, что все самое запоминающееся нам предстоит в мае.

— Что скажете про не самую простую логистику? На многие выезды команда отправляется на поезде.

— Мы к этому относимся по-философски, причем на протяжении последних трех лет. Все команды находятся в одинаковых условиях. Да, клубы с юга России могут сказать, что у них закрыты аэропорты. Но у них много коротких выездов к географическим соседям. Нам же приходится кататься достаточно далеко. Я думаю, что все сейчас скажут, что уже к этому адаптировались и принимают как данность.

Фото пресс-служба ПГК ЦСКА

— Как вам предварительный этап чемпионата России в этом сезоне? Были ли команды, которые вас удивили?

— Прямо удивили? Таких нет. Но могу сказать, что увереннее выглядит «Черноморочка», если сравнивать с прошлым сезоном. Наверное, в силу того, что клуб из Новороссийска набирается опыта в суперлиге.

— Впереди выезд в Волгоград. Вы там недавно были со сборной России. Насколько особенно для вас возвращаться в этот город?

— Волгоград — это моя спортивная родина, и каждая игра, каждый приезд сюда очень милый для меня, для моего сердца. Во-первых, приятно возвращаться домой. Во-вторых, сейчас в Волгограде новая комфортная арена. Теперь гандбол и смотрится, и ощущается по-другому, игры более «нарядные» и праздничные. Ну и просто лишний раз приехать домой — это всегда плюс.

Фото пресс-служба ПГК ЦСКА

— Что скажете про «Динамо-Синару» в этом сезоне?

— Я бы сказала, и это мое личное мнение, что, волгоградская команда недобрала свои очки на предварительном этапе. И набери они их в первой части сезона, до Нового года, то вполне возможно, что волгоградки могли бы рассчитывать на позицию выше — и по игре, и по составу. Я думаю, они заслуживали этого, но сейчас мы готовимся к плей-офф и стартуем с тех мест, на которые наиграли. И готовимся к финальному этапу очень серьезно. Сильные стороны соперника? Очень активная задняя линия и быстрый переход из обороны в атаку.

— В другом четвертьфинале сыграют «Лада» и «Черноморочка». Как думаете, могут быть сюрпризы?

— Я думаю, что для меня будет сюрпризом, если «Черноморочка» не пройдет в полуфинал. Не хочу обидеть «Ладу», но в этой паре явно фаворитом выступает «Черноморочка».

В полуфинале победитель противостояния ЦСКА — «Динамо-Синара» сразится с лучшей командой пары «Черноморочка» — «Лада».