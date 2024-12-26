Лев Воронин: «За рубежом многие искренне ждут нашего возвращения»

Большое интервью генерального директора ФГР.

Еще один год в российском гандболе прошел без крупных международных турниров, но зато огня во внутренних соревнованиях было с избытком. Перед Новым годом «СЭ» встретился с генеральным директором национальной федерации Львом Ворониным, который с лета занимает и пост главного тренера мужской сборной России.

Он рассказал об итогах первых месяцев работы в национальной команде, потенциале женской сборной, традиционном рождественском турнире, острой борьбе в чемпионатах страны у мужчин и женщин, открытиях сезона и многом другом.

Взяли курс на омоложение сборных

— В преддверии недавнего чемпионата Европы женская национальная команда собралась почти в оптимальном составе впервые за два года. Это сигнал зарубежным коллегам?

— Знаете, в таком ключе я на ситуацию даже не смотрел, но, если подумать, это действительно позитивная история. Наверняка за нами наблюдают. А тут прибыли девчонки, которых давно не было на сборах: Дарья Дмитриева, Валерия Маслова, Анна Вяхирева, Валерия Кирдяшева. Почти все наши легионеры в Европе — ведущие игроки в топ-клубах. И как мы видим по результатам, потенциал у команды не потерян, одержаны две разгромные победы над Белоруссией.

— Вяхирева и Дмитриева еще встретились с игроками юниорской сборной.

— Хочется поблагодарить их за это. Преемственность поколений очень важна в спорте. Особенно после тех теплых слов, которые Аня сказала прессе. Уверен, что все девушки придерживаются того же мнения, что для них существует одна страна — это их родина, Россия. Я приезжал на сбор в Новогорск, и мне очень понравилась атмосфера в команде. Именитые и опытные гандболистки находились плечом к плечу с молодыми и юниорками. Очень важно, что игроки, которые являются для молодежи примером, приезжают в сборную.

— Летом вы возглавили мужскую сборную и недавно провели первые официальные матчи. Поделитесь впечатлениями?

— У нас в составе было девять дебютантов, и они, конечно, очень волновались. И в первом матче в Могилеве, хотя мы играли против молодежной сборной России, почти никто из них с этим волнением не справился. Чуть потерялись на площадке. Это тоже понятно, мы не так много тренировок провели вместе. А каждому молодому хочется сразу выйти и показать себя во всей красе. Так не бывает.

— Как можете охарактеризовать первый этап работы с командой?

— В целом уже матч против главной сборной Белоруссии мы провели достаточно неплохо, несмотря на проигрыш. Считаю, что задатки у этой команды есть, мы движемся в правильном направлении. На сегодняшний день выбрана стратегия, в соответствии с которой взят курс на омоложение сборной. А самые опытные игроки — Дима Киселев, Саша Ермаков и Рома Царапкин, помогают молодым адаптироваться и всегда готовы подсказать.

— Много лет капитанивший в сборной Даниил Шишкарев летом сказал «СЭ», что обязательно обсудит с вами свое будущее. Как поговорили, если не секрет?

— Я общался и с Даниилом, и с Димой Житниковым, и с Витей Киреевым. Мы абсолютно нормально переговорили, благодарен всем, что выслушали мою позицию. Ребята подтвердили, что если будет необходимо, то хоть завтра соберутся и будут в расположении сборной, они готовы за нее играть. Условно говоря, если нас завтра допустят, то, конечно, более опытные ребята будут необходимы. Но реальность такова, что нужно наигрывать молодых.

Фото ФГР

Хотим гандболом отвлечь людей от праздничного стола

— В том, что касается отношений с зарубежными коллегами, изменений нет?

— Нет. Но глава высшего совета ФГР Сергей Шишкарев достаточно плотно общается с международной и европейской федерациями. Объективно, большая часть коллег искренне заявляют, что ждут нашего возвращения. Особенно велика потеря наших сборных для женского гандбола. И мы очень надеемся, что с учетом опыта недавно прошедшего зимнего чемпионата мира по плаванию и наших результатов там и в игровых видах спорта начнут допускать в том или ином объеме и нас, и белорусских коллег.

— Маслова в недавнем интервью «СЭ» сказала: «Хочется еще что-то выиграть со сборной России...»

— И девушки это на самом деле заслужили. Мне очень жаль, что они пока не могут играть на международной арене. На сто процентов уверен, что хорошо выступить и завоевать медали сейчас могли бы наши молодежная и юниорская сборные.

— В первых числах января мужской команде предстоит традиционный рождественский турнир. Каким он будет в 2025-м?

— К сожалению, приезжавшая год назад сборная Ирана на этот раз отправилась в другом направлении. Это легко объяснить: они готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Европе, а от нас сейчас добираться туда крайне неудобно, лететь 18 часов с учетом пересадки. Поэтому мы решили, что дважды сыграем с командой Белоруссии, 6 и 7 января. Кроме того, белорусы привезут юниорскую команду из игроков 2008 года рождения, которая в эти же даты сыграет с российскими сверстниками. Приглашаем всех болельщиков на Игры дружбы, которые пройдут во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина. Каникулы будут подходить к концу, можно уже отвлечься от праздничного стола и приятно провести время на гандболе.

— Когда соберете игроков в Новогорске? Успеют отпраздновать Новый год?

— У мужских клубов не такой насыщенный календарь. Последние матчи в СЕХА-лиге 25 декабря, в чемпионате пауза наступила еще раньше. Поэтому у ребят будет неделя, чтобы отдохнуть. Вечером 1 января мы собираемся в Новогорске, со 2-го числа начнем втягиваться в процесс. Времени на полноценный сбор будет мало — четыре дня на подготовку и затем два матча.

Фото ФГР

«Поймал звезду» — жди беды

— По итогам предыдущего сезона золото и мужского, и женского чемпионата России забрали представители ЦСКА. Закономерный исход?

— У девушек ЦСКА, на мой взгляд, заслуженно выиграл и золотые медали, и остальные титулы. Команда на протяжении всего сезона показывала добротную, стабильную игру. Что касается мужского чемпионата, то с учетом появления в числе топ-клубов петербургского «Зенита» и проведения им серьезной трансферной кампании интрига держалась до конца. Даже по счету матчей в плей-офф видно — невозможно было предугадать, кто станет чемпионом. Но с учетом того, что у ЦСКА почти все игроки были в строю, скамейка и стабильность в защите позволили отстоять чемпионский титул.

— Кстати, «Зенит» только сейчас начинает оправдывать авансы, выданные ему год назад. Почему не получилось проявить себя в прошлом сезоне так, как они играют сейчас?

— В спорте чудес не бывает. Любой команде, даже самой титулованной по именам, надо сыграться. Команда на этот раз прошла полноценную летнюю подготовку, что немаловажно. Ну и летом они еще усилились, пришли гандболисты высокого уровня: Виктор Киреев, Никита Ильтинский, Артем Кулак, Вячеслав Бохан, Дмитрий Хмельков. И коллектив стал выглядеть по-другому. Поэтому на сегодняшний день «Зенит» смотрится мобильнее, интереснее в тактическом формате и во всех игровых аспектах.

— Петербуржцы — главные фавориты чемпионской гонки?

— Однозначно. Хотя «Зенит» и в прошлом году входил в число претендентов на чемпионское звание. Есть и другие клубы, которые могут оказать достойную конкуренцию. Плюс должна присутствовать доля везения, чтобы были здоровы ключевые игроки, состав был полноценный. Например, на сегодняшний день у ЦСКА в этом смысле дела обстоят не очень хорошо. Выпал Артур Рудь, потом Юлиан Гирик. Их потеря очень сильно сказалась на игре команды в целом и на атаке в частности. «Чеховские медведи» тоже серьезный соперник, они очень хотят вернуть себе чемпионство.

— При этом в чемпионате стало больше сенсаций, сейчас и середняки могут лидеров «причесать».

— Мы же сейчас говорим о команде «Динамо-Сунгуль»? (Смеется.) В таких результатах, кстати, есть польза и для проигравших. Потому что поражения опускают игроков с небес на землю. Ребята понимают — надо работать, сколько бы титулов у тебя ни было. В спорте расхлябанность всегда наказывается. Как только «звезду поймал» — все, жди беды. А для команд, которые выдают сенсации, это само по себе достижение. Плюс сенсации помогают делать открытия среди игроков. Если возвращаться к «Динамо-Сунгулю», это вратарь Иван Шаров. Считаю, что это прорыв сезона, мне очень понравился. В команде «СГАУ-Саратов» есть хорошая молодежь: Роме Шишкову 20 лет, Толе Филиппову — 18. Они понемногу набирают форму и в перспективе могут вырасти в серьезных игроков.

— Вернувшийся в элиту «Воронеж» в октябре столкнулся с финансовыми проблемами и едва не прекратил существование. Команде вроде бы удалось выйти из кризиса, но после кубковой игры 24 декабря в клубных соцсетях появились прощальные сообщения. Какова сейчас ситуация?

— Несколько дней назад мне позвонил новый руководитель «Воронежа» Вячеслав Цемер и сообщил, что команда все-таки прекратит существование и снимется с чемпионата. Пока официальное письмо в ФГР от клуба не приходило. Если это случится, то очень жаль. И Воронежская область, и весь российский гандбол потеряют интересную, самобытную команду. Со своей стороны, мы обращали внимание руководителей региона на эту проблему, было написано письмо на имя губернатора Воронежской области от Сергея Николаевича Шишкарева, они лично знакомы, до этого встречались и обсуждали судьбу команды. Есть ощущение, что такой исход стал результатом каких-то неразрешимых противоречий, которые имели место на региональном уровне. Думаю, что представители клуба, а также правительства Воронежской области могут рассказать об этом четче и объективнее.

— Вот уже третий сезон еврокубки российским и белорусским клубам заменяет SEHA — Gazprom-League. Насколько эффективно развивается этот проект?

— В отсутствие международных соревнований такой турнир — большой плюс для российского и белорусского гандбола. Игроки получают международный опыт, клубы могут варьировать состав, предоставлять всем игровое время. Матчи транслирует федеральный спортивный канал — это здорово, популяризация гандбола. Решающие игры в формате «Финала четырех» тоже вызывают большой интерес.

Фото ГК «Черноморочка»

«Черноморочка» — пример остальным

— У женщин потерпевший неудачу в прошлом чемпионате «Ростов-Дон» в новом сезоне идет очень мощно. Что можете отметить?

— Со стороны кажется, что команда не сразу вкатилась в сезон, все-таки Суперкубок они проиграли. Но сейчас «Ростов-Дон» на самом деле набрал отличный ход, выглядит очень уверенно, мощно. Даже порой кажется, что их не остановить. Но и ЦСКА, хотя порой проседает, регулярно набирает очки, стабильную игру показывает «Черноморочка». Достойно выглядит «Астраханочка». Что касается остальных, то еще ряд команд способны отобрать очки у фаворитов. Словом, борьба на площадке идет очень интересная, что говорит о довольно высоком уровне чемпионата.

— Многие отмечают работу штаба «Ростов-Дона» во главе с Ириной Дибировой. В прошлом году ей, возможно, не хватило опыта борьбы на финише?

— Сложности ростовчанок в прошлом сезоне точно такие же, что были у мужского «Зенита». Понятно, что игрокам надо чуть повариться в общем котле, а тренеру — интегрироваться в команду, донести свои идеи.

— ЦСКА после второго чемпионства подряд, напротив, сменил тренера. Удалось ли команде выйти на прежнюю мощность?

— На мой взгляд, у ЦСКА сейчас все-таки не такая мощная защита, как в прошлом сезоне. Как ни крути, но взявшая паузу в карьере Елена Михайличенко в центральной зоне была ключевым игроком как в обороне, так и в нападении. В решающих встречах брала игру на себя, когда начинались сложности в атаке, забивала важные голы. Надеюсь, что Антонина Санталова потихонечку наберет форму после декрета и в атаке станет проще. Но по защите все-таки есть вопросы.

— Многие боялись, что «Черноморочку» накроет синдром второго сезона после удачного дебюта в суперлиге. Но команда стала только мощнее, согласны?

— Они неплохо провели селекцию, летом пришли игроки, которые очень гармонично вписались в состав. Лидер команды Наталья Никитина все так же много забивает и ведет за собой остальных. Но при этом команда выглядит очень сбалансированной. Ведь иной раз коллектив без особых звезд выигрывает Лигу чемпионов, а мощнейший на бумаге «ПСЖ» с бюджетом 20 миллионов евро на протяжении многих лет с трудом в этот турнир попадает.

— Перед началом сезона «Ставрополье» добровольно покинуло суперлигу. Что там произошло?

— Важно отметить, что «Ставрополье» выбыло из числа участников OLIMPBET Суперлиги летом, и это было решение самого клуба, принятое им, исходя из финансовой ситуации. Она же не возникает из ниоткуда — если есть сложности, они какое-то время накапливаются. Понятно, что такое решение «Ставрополья» сказалось на количестве участников чемпионата — с точки зрения календаря 12 команд лучше, чем 11. Надеюсь, мы как можно скорее восстановим этот баланс.

Фото ФГР

Мы будем безоговорочно поддерживать энтузиастов

— Осенью уже в пятый раз состоялся детский Кубок ФГР — вы довольны тем, как развивается проект?

— Ажиотаж среди потенциальных участников никуда не пропал, многие регионы готовы на каждый турнир отправлять свои команды. Нам все тяжелее выбирать, с учетом того, что мы пытаемся расширять географию. Я уже говорил, что очень правильно с нашей стороны выбран возраст — на турниры приезжают мальчики и девочки, которые только на следующий год впервые могут стартовать на официальных всероссийских соревнованиях. То есть для ребенка, который не так давно занимается гандболом, это первый турнир вдали от дома. Возможность почувствовать себя немного взрослым — целую неделю жить без родителей, играть со сверстниками в официальных соревнованиях.

— Отзывы от участников положительные?

— Сомневаюсь, что мы найдем хоть одного человека, который скажет, что на турнире все было плохо. Не верите — приезжайте сами и взгляните детям в лицо. Такого счастья и интереса я давно не видел. Нам поступают слова благодарности от команд, тренеров, родителей. Я считаю, если дети счастливы, значит, мы делаем все правильно.

— К тому же Кубок ФГР дарит такие удивительные истории, как приезд команд из Северной Осетии.

— Да, действительно. Удивительна она тем, что мы до этого не до конца были информированы, что во Владикавказе люди серьезно занимаются гандболом. А, оказывается, есть энтузиаст Георгий Абаев, который уже несколько лет работает и с мальчишками, и с девчонками. Мы помогли ему зарегистрировать документы, он сейчас получает тренерскую лицензию. Таким людям мое безграничное уважение и низкий поклон. Из других регионов могу отметить, что приятно удивила Амурская область, от которой приезжали с командами два молодых тренера.

— В целом как оцените работу именно на региональном направлении? Как дела на местах?

— Многое зависит опять же от энтузиазма людей. Вот этот самый тренер из Владикавказа, пожалуй, сделал в регионе больше, чем некоторые федерации за долгий срок. Таким людям мы должны всячески помогать. Сейчас у каждого есть интернет, гаджеты — обращайтесь в федерацию. У нас был такой пример с Новосибирском. Человек просто написал обращение: «Мы хотим создать отделение гандбола, как нам это сделать». Мы видим интерес, вступаем в диалог, помогаем человеку дальше развиваться. Там, где люди хотят развивать гандбол, обязательно появляется результат.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А отрицательные примеры?

— Не будем скрывать, есть регионы, где деятельность федераций существует на бумаге. Там, где руководители на местах не работают продуктивно, наверняка есть люди, готовые подхватить это знамя. Бывает всякое — человек, который обозначен председателем региональной федерации, поменял место жительства или вовсе уехал. Чтобы его заменить, нужно соблюсти определенные юридические тонкости, в которые не каждый посвящен.

— В руководстве российского спорта в последние полгода произошли большие перемены. Сказывается ли это на работе ФГР?

— Мы, как и все остальные федерации, готовы конструктивно и эффективно взаимодействовать как с Минспортом, так и с Олимпийским комитетом России. Новой команде, которая сейчас пришла в ОКР, нужно время — познакомиться со всеми федерациями, вникнуть в текущие дела и проекты. Будем оказывать и Минспорту, и ОКР максимально возможную поддержку. Глобально цель у нас одна — возвращение на международную арену. Надеюсь, что скоро это произойдет. Также для нас очень важно, что Сергей Николаевич Шишкарев остался в исполкоме ОКР. У него большой опыт, он около десяти лет возглавляет ФГР, за этот период мы завоевывали медали на крупнейших турнирах, в том числе олимпийское золото. Он уже провел плодотворную встречу с Михаилом Дегтяревым. Надеемся, что впереди продуктивная работа именно в том направлении, которое сейчас необходимо всему российскому спорту.