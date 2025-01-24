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На СВО погиб вратарь гандбольной команды. Вероятно, в результате артобстрела

На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Егор Сергеев
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Гандболистк Илья Кожевников.
Илья Кожевников.
Фото ГК «Пермские медведи»
Друзья и родственники скорбят.

Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб на СВО. Ему было 28 лет, он играл на позиции вратаря.

Сообщение от клуба

О гибели спортсмена рассказали на официальном сайте «Пермских медведей». Сообщение наполнено теплыми словами в адрес Ильи:

«Сегодня мы прощаемся с воспитанником нашей Берлоги — Илюшкой Кожевниковым. Илья погиб на СВО, отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком. А еще он был отличным вратарем своей команды, вместе с которым мы переживали поражения и радовались победам.

Сегодня мы будем грустить и плакать... А завтра попросим время приглушить нашу боль... И запомним его светлым, добрым, улыбающимся Илюшкой! Спасибо, что стал частью нашей гандбольной истории».

Фото Global Look Press

Вероятная причина гибели

Как сообщили в клубе, Кожевников ушел из жизни спустя месяц после отправки на СВО. Вероятнее всего, он погиб в результате артобстрела.

«Илья является нашим воспитанником, в нашей «медвежьей» семье он был с самого детства. В Суперлиге ему поиграть не довелось, но он выступал за наш дубль, после чего — в Первой лиге и в Высшей лиге. Контракт он подписал чуть больше чем за месяц до отправки на СВО, на связь он перестал выходить 21 декабря», — цитирует ТАСС.

По данным Федерации гандбола России, Илья прекратил выступления на профессиональном уровне после сезона-2015/16.

Алексей Бугаев. Экс-футболист сборной России погиб в зоне СВО. В сентябре Бугаева осудили на 9,5 года колонии

Еще одна печальная новость

Ранее во время СВО погиб еще один бывший спортсмен — экс-защитник «Торпедо» и сборной России Алексей Бугаев, осужденный в сентябре 2024 года за распространение наркотиков.

Судя по всему, Бугаев заключил контракт с Минобороны и отправился туда, рассчитывая на помилование. Однако там его жизнь вскоре оборвалась — с момента вынесения приговора Алексею до его гибели прошло всего три месяца. Ему было 43.

Гандбол
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