Шишкарев остается во главе ФГР. И снова нацеливает женскую сборную на олимпийский пьедестал

В пятницу в Москве состоялась отчетно-выборная конференция Федерации гандбола России, на которой руководителем организации был переизбран Сергей Шишкарев.

В повестке дня конференции ФГР значилось семь пунктов. Среди которых были как чисто технические, так и те, что призваны определить будущее российского гандбола на несколько ближайших лет. Например, действующий исполком ФГР должен был отчитаться о проделанной за год работе.

После чего предстоял процесс избрания руководителей федерации и председателя попечительского совета ФГР. Ради этого, как рассказал прессе Шишкарев, возглавляющий попечительский совет Дмитрий Рогозин специально прибыл в столицу с далекого северного космодрома Плесецк.

Сергей Шишкарев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В третий раз за пять лет

Сенсаций в главном пункте повестки не ожидалось — выборы главы федерации прошли на безальтернативной основе. Кроме Шишкарева желающих выдвинуть свои кандидатуры не оказалось. Поэтому все 32 делегата конференции с правом голоса поддержали именно действующего руководителя. Интересно, что за то время, что Шишкарев занимает свой пост, женская сборная России привезла с Олимпийских игр золото и серебро. И не случайно общение с журналистами вновь избранный глава ФГР начал с того, что нацелил девушек еще на один олимпийский пьедестал.

— В нынешнем году прошли два крупных турнира в женском гандболе — наша сборная уступила в финале Олимпийских игр, но это, как принято говорить, серебро с золотым отливом, — отметил Шишкарев. — Держать планку вторые Игры подряд невероятно сложно. Сейчас команда переживает плановое обновление. Результат, достигнутый на чемпионате мира, мы считаем удовлетворительным, хотя поставленная цель — попадание в полуфинал — не была достигнута. Но в моем понимании жеребьевка турнира была как минимум странной. Как в одной половине сетки оказались все полуфиналисты Игр в Токио и шесть из восьми четвертьфиналистов? При более справедливом жребии цель была бы достигнута. При этом, не сочтите, что я подстилаю соломку, но мы проиграли будущему чемпиону и вице-чемпиону. На новый олимпийский цикл перед женской сборной стоит задача взять в Париже медали. А перед мужской — попасть на Олимпиаду.

Юридический казус: за шесть с небольшим лет, которые Шишкарев управляет отечественным гандболом, он уже в третий раз переизбирается на свой пост, притом что стандартный срок составляет четыре года. Придя в федерацию за год с небольшим до Игр в Рио, Шишкарев продлил полномочия в 2016-м и 2020-м, но закон требует, чтобы во всех федерациях выборы руководства прошли в течение полугода после Олимпиады. Поэтому в 2021-м процедуру пришлось повторить. И текущий срок Шишкарева, формально четырехлетний, на самом деле истечет в конце 2024-го.

— Выборная конференция прошла в рабочем, насыщенном режиме, — сказал Шишкарев. — Мне очень понравилось, сколько было желающих выступить из регионов. И мы считаем правильным послушать, что именно беспокоит людей на местах, где мы недорабатываем. Есть и положительные примеры — из Омской области, из Волгограда. С другой стороны, мы не могли не поговорить о злободневных проблемах Краснодарского края, откуда родом и я, и Евгений Трефилов. Я финансирую «Кубань», но местные власти как стояли спиной к гандболу, так и стоят.

Но, как добавил Шишкарев, на будущей неделе он нанесет визит в регион, который считается кузницей олимпийских чемпионов по гандболу. И после встречи с вице-губернатором, который должен возглавить региональную федерацию, планируется перейти к плодотворному сотрудничеству.

Народный вид спорта

Как подчеркнул Шишкарев, самая напряженная борьба развернулась на выборах в исполком федерации, где на 15 мест претендовали 17 кандидатов. В итоге, помимо самого главы ФГР, в состав исполкома вошли Игорь Степанов, Виктор Поладенко, Дмитрий Бочарников, Михаил Чипурин, Стелла Вартанян, Сергей Зиза, Сергей Приголовкин, Андрей Степанов, Максим Гулевич, Максим Филимонов, Олег Шалаев, Борис Кипкеев, Алексей Кияшко и Эдуард Акопян.

Также единогласно генеральным директором вновь был избран Лев Воронин, а председателем попечительского совета — Дмитрий Рогозин. Который назвал гандбол по-настоящему народным видом спорта.

— Не элитным, как футбол или хоккей. Хотя я искренне желаю хоккеистам успехов на Олимпиаде, а футболистам — попадания на чемпионат мира, — подчеркнул Шишкарев. — Мы не имеем такой фантастической финансовой поддержки. Нам бы хоть десятую часть тех средств, которые направляются в эти виды спорта, — результаты нашей работы были бы на порядок лучше.

Но есть вещи, которые ФГР предлагает футболистам, хоккеистам и представителям других игровых видов спорта делать сообща. Речь о борьбе с договорными матчами. По следам громкого скандала, когда прошедшей осенью целый ряд игроков юношеской сборной России были уличены в игре на ставках, конференция приняла хартию по борьбе с манипулированием спортивными результатами.

— Мы снова признали существование таких негативных явлений в нашем виде спорта, как договорные матчи, — напомнил Шишкарев. — Я получил от федерации полномочия продолжать борьбу с этим злом и предложить подписать такой же документ в расширенном виде представителям всех игровых видов спорта. Не хочу кидать камень ни в чей огород, но уверен, что все отдают себе отчет в существовании проблемы. Поэтому я предлагаю всем коллегам собраться, поговорить на эту тему и подумать, как могла бы такая хартия работать во всех видах спорта. Я уже общался на эту тему с главой РФС Александром Дюковым, он поддерживает нашу работу, но без конкретики и обсуждения дальнейших шагов.

Среди других приоритетных направлений работы, обсуждавшихся на конференции, было развитие детско-юношеского и молодежного спорта. По словам Шишкарева, здесь есть резервы, которые до сих пор не задействованы. Например, речь идет о создании полноценной студенческой лиги. Также федерация планирует еще активнее работать с регионами.