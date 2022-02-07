Турнир с топ-дерби, любителями и олимпийскими чемпионами

В мужском Кубке России определился состав участников «Финала четырех».

После паузы, связанной с участием сборной России в чемпионате Европы, внутренний сезон возобновился четвертьфиналами Кубка страны. Турнир в этом сезоне стал гораздо масштабнее — установил рекорд по числу участников, появилась квалификация для команд Первой лиги. И одному из представителей любительского эшелона национального чемпионата удалось добраться до 1/4 финала!

Студенты и ветераны

С 1/16 финала в борьбу стали вступать клубы OLIMPBET Суперлиги, последними — прошлогодние полуфиналисты: «Чеховские медведи», СКИФ, ЦСКА и «Нева». А открывали программу четвертьфиналов ставропольский «Виктор» и астраханское «Динамо».

У ставропольцев, действующих бронзовых призеров чемпионата России, в нынешнем сезоне дела пока идут не очень — они девятые в таблице, на две строчки ниже «Динамо». Но «Виктор» просто смял астраханцев на своей площадке. Уже к середине первого тайма хозяева вели в пять мячей. А после перерыва перевес еще вырос. Правый крайний «Виктора» Иван Пасенов успешно завершал быстрые атаки, набросав за матч 12 голов, еще пять добавил бывший динамовец Марк Ларин. Судьба встречи решилась задолго до окончания — даже выпустив резервистов, хозяева сохранили двузначный перевес.

Неофициальный титул возмутителя спокойствия достается московскому «Дворцу». Любительская команда имеет в составе немало известных ветеранов в возрасте от 39 до 50 лет. Что ни игрок, то имя в истории российского гандбола: олимпийский чемпион Денис Кривошлыков, Василий Филиппов, Александр Черноиванов, Дмитрий Ковалев, Алексей Каманин, Сергей Горбок... «Дворец» пробился в основную сетку через квалификацию, а в 1/8 финала справился с аутсайдером OLIMPBET Суперлиги «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.

Соперником москвичей по четвертьфиналу был краснодарский СКИФ. Южане — обладатели Кубка России 2017 года и финалисты прошлого розыгрыша. Но сейчас клуб переживает не лучшие времена: много молодежи, короткая скамейка, предпоследнее место в чемпионате страны. И все же статус кубковой команды СКИФ подтвердил. Москвичи бились, а краснодарцы умело пользовались преимуществом в скорости. Счет открыл Черноиванов, но для хозяев это было первое и единственное лидерство в матче. К перерыву гости оторвались на четыре мяча. А во втором тайме «Дворец» не забивал первые семь минут, и СКИФ довел преимущество до «+8», решив исход встречи.

«Медвежье» дерби и битва столиц

Пожалуй, самым интересным четвертьфиналом стала встреча сильнейшей команды страны «Чеховских медведей» с «тезками» из Перми. Большая часть основного состава подмосковного клуба недавно вернулась с Евро. Возможно, это сыграло на руку пермякам, которые спокойно готовились к домашнему матчу.

В дебюте «Пермские медведи» повели, а в середине первого тайма ушли вперед на пять мячей. В атаке у хозяев солировали левый крайний Максим Саликов и линейный Илья Рябов — в итоге они забили ровно половину голов команды. В воротах же блистал Артем Верещагин, тоже съездивший на чемпионат Европы.

Второй тайм пермякам совсем не удался. Гости реализовывали одну атаку за другой, а «Пермские медведи» раз за разом упирались в еще одного вратаря сборной Артема Грушко. Чеховцы усилиями разыгрывающих Кирилла Котова и Артема Кулака вышли вперед, после чего довели дело до победы.

Легко заработал путевку в полуфинал ЦСКА, который отправился в гости к другому прошлогоднему полуфиналисту — «Неве». Армейцы оставили дома основного голкипера Виктора Киреева, а еще одного сборника, левого крайнего Игоря Сороку, не выпустили с лавки, но уверенно расправились с соперником. Гости сразу создали задел и не позволили усомниться в своем превосходстве. На последнем рубеже прекрасно отыграл новичок ЦСКА Станислав Третынко, а в атаке — Алексей Фокин, Сергей Николаенков, Дмитрий Киселев и Валентин Воробьев. Матч лишился интриги задолго до конца.

«Финал четырех» Кубка России пройдет совсем скоро — с 12 по 13 марта.

Кубок России. Мужчины. Четвертьфинал.

Виктор (Ставрополь) — Динамо Астрахань — 37:26 (19:14). Дворец (Москва) — СКИФ (Краснодар) — 26:32 (12:16). Пермские медведи (Пермь) — Чеховские медведи (Чехов) — 26:30 (17:14). Нева (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 20:32 (11:16)