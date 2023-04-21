Подножка в последнем туре! «Ростов-Дон» прервал могучую серию ЦСКА

Единственное поражение москвичек на предварительном этапе.

OLIMPBET Суперлига. Женщины

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 28:32 (14:18)

ЦСКА: Михайличенко (6), Сабирова (6), Кулак (6)

Ростов: Кожокарь (8), Таженова (5), Зеленкова (5)

ЦСКА — «Ростов-Дон» — самая яркая афиша в российском гандболе. Именно эти команды в последние сезоны разыгрывают между собой главные титулы в стране. Их встреча и закрывала предварительный этап в группе А.

При этом никакого турнирного значения матч уже не имел. ЦСКА уверенно шагает в плей-офф с первого места, а «Ростов» — со второго. До заключительного тура москвички имели 0 в графе поражений: 35 матчей — 35 побед и 70 очков. Абсолют! И, наверное, не многие ожидали, что ростовчанки прервут эту серию на площадке соперниц.

Ростовская стена

У обеих команд были серьезные потери в составе. Ростовчанкам приходится справляться без своих основных левых полусредних — Владлены Бобровниковой и Дарьи Стаценко. У ЦСКА отсутствовала один из лидеров команды Антонина Скоробогатченко.

В первые пять минут на площадке шла обоюдоострая борьба мяч в мяч. В стартовом отрезке казалось, что хозяйки выглядят даже чуть сильнее. У москвичек раз за разом проходили отличные атаки, но тут за дело взялась вратарь гостей Анастасия Лагина. Ее два могучих сейва позволили гостям немного оторваться в счете.

На исходе десяти минут главный тренер ЦСКА Ольга Акопян взяла ранний тайм-аут, хотя отставание было совсем некритичным — 2 очка. Но, видимо, опытный глаз олимпийской чемпионки увидел грядущие проблемы. Однако предотвратить их не смог.

Продолжала феерить Лагина. Она тащила абсолютно все — и выходы один в один, и семиметровые и броски в упор. В какой-то момент возникло ощущение, что соперницам вообще не удастся пробить эту стену. Гандболистки ЦСКА не могли забить 10 минут. Десять!

За этот отрезок хозяева уступали уже 7 мячей. Ни разу в этом сезоне красно-синие не были в подобной ситуации. Ростовчанки просто уничтожали лидера чемпионата. При счете 8:15 Акопян берет второй тайм-аут, который на этот раз сработал. Линейная Анастасия Илларионова прерывает десятиминутную засуху ЦСКА.

В концовке тайма за счет точных бросков Ильиной и Михайличенко москвичкам удается немного приблизиться в счете — 14:18. Но первая 30-минутка заканчивается символично: очередным мощным сейвом Лагиной, который происходит практически одновременно с сиреной. На счету голкипера 8 спасений. Анастасия — безусловный герой тайма.

Неудачная погоня

Второй тайм хозяева начинали в большинстве, так как в концовке первой 30-минутки двухминутное удаление схватила молодая разыгрывающая «Ростов-Дона» Алина Решетникова. ЦСКА удалось приблизиться, и разница снова стала несущественной — два очка.

Однако сценарий первого тайма стал повторяться: после игры мяч в мяч гости снова начали отрываться в счете. Правда, теперь уже не было столько сейвов Лагиной. Во второй половине у нее всего было зафиксировано два спасения против восьми в первой.

Победитель встречи прорисовывался все четче, и за 10 минут до конца при счете Акопян берет свой последний отчаянный тайм-аут: «Мне нужен характер! Покажите характер, пожалуйста!», — просит олимпийская чемпионка.

Но времени на характер почти не оставалось. Тем более, что ростовчанки умело сушили игру, о чем и просил их наставник Александр Бурмистров во время своего перерыва: «Спокойно! Никуда не спешим. Разыгрываем до верного».

Завершение тайма и всего матча снова получилось эффектным: вратарь Галина Габисова отразила семиметровый Анастасии Кулак, которая до этого реализовала пять пенальти из пяти.

Скорая встреча

Красно-синие могут взять реванш уже 28 апреля. ЦСКА и «Ростов-Дон» сойдутся в полуфинале Кубка России, который пройдет в Тольятти. В другом матче сыграют «Лада» и «Звезда».

Ну а плей-офф суперлиги стартует в мае. В заключительном туре предварительного этапа не было ясно только одно: кто пройдет в четвертьфинал с третьего места. За эту позицию заочно боролись «Астраханочка» и «Лада». У обеих команд было по 48 очков, но команда из Астрахани обходили конкуренток по дополнительным показателям. В последнем туре их позиции сохранились. «Астраханочка» на выезде переиграла «Динамо-Синару» (25:24), а «Лада» в гостях была сильнее «Кубани» (31:30).

Таким образом, сетка плей-офф сформировалась окончательно: ЦСКА в четвертьфинале играть со «Ставропольем», «Ростов-Дону» — с «Динамо-Синарой», «Астраханочке» — с «Звездой», «Ладе» — с «Кубанью».