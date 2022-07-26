Идем на восток. Чемпионат России прирос Сибирью

Представляем новичка OLIMPBET Суперлиги омский «Скиф».

В высшем свете российского гандбола не так часто появляются новые лица. Некоторые команды курсируют между дивизионами, порой победители высшей лиги сознательно отказываются от повышения в классе. Но для того, чтобы российский чемпионат становился сильнее, процесс обмена между лигами необходимо активизировать.

Поэтому легко понять радость главы ФГР Сергея Шишкарева, когда по итогам прошлого сезона в OLIMPBET Суперлиге появился абсолютный дебютант. Омский «Скиф» сыграет в элите впервые в истории. И команда эта примечательна сразу по нескольким параметрам — играет на необычной площадке, станет самым восточным клубом в лиге и планирует в ней задержаться. Познакомимся с новичком поближе.

Губернатор Александр Бурков вручает кубок. Александр Шастин

Давняя мечта

Этой весной омский «Скиф» впервые в истории добился права войти в элиту, порадовав болельщиков, одним из которых является губернатор области Александр Бурков.

— Я сам посещал матчи команды в высшей лиге и буду продолжать болеть за нее и в будущем сезоне, — сказал Бурков «СЭ». — Мы традиционно развиваем в области базовые для нас дисциплины — хоккей, пулевая стрельба, плавание, художественная гимнастика. А когда появляется представитель в Суперлиге по другому виду спорта, понятно, что к нему повышается зрительский интерес. Возрастает популярность матчей, трансляций, вовлекается больше молодежи.

История омского гандбола насчитывает уже больше полувека и неразрывно связана с местным спортивным вузом. Когда-то он назывался Омским государственным институтом физкультуры (ОГИФК), сейчас — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК).

Даже удивительно, что при этом ранее у города никогда не было представителя в высшем свете. «Скиф» был образован в 1959 году, его отцами-основателями считаются доцент ОГИФК Владимир Косинцев, заслуженный тренер России Геннадий Попов, арбитр республиканской категории Виталий Никонов и заслуженный работник физической культуры Николай Караман. Почти четыре десятка лет спустя, в 1997-м, клуб стал бронзовым призером первой лиги и поднялся в более сильный дивизион чемпионата страны.

К этому моменту клуб несколько сезонов возглавлял Олег Шалаев, чья жизнь связана со «Скифом» уже 30 лет. Теперь он ректор СибГУФК и член исполкома ФГР, отвечающий за развитие студенческого гандбола.

— Клуб хоть и является юридически самостоятельной структурой, но с самого начала базируется в СибГУФКе, — отмечает Шалаев. — Там проходят тренировки, учатся многие игроки. А также есть научная база для сопровождения процесса подготовки, которая сейчас используется и на уровне сборных страны.

За 20 с лишним лет в высшей лиге омичи несколько раз попадали в призеры, брали и серебро, и бронзу. При этом, по словам Шалаева, он видел у «Скифа» и более сильные команды, чем та, что в итоге добилась исторического достижения. Но в последние пару лет сошлось воедино несколько важных факторов.

Прежде всего у «Скифа» появилась современная площадка. Она точно будет самой необычной в элите, ведь омская команда играет на местном велотреке. При прямом содействии президента ФГР Сергея Шишкарева было получено согласие властей региона, закуплены и доставлены покрытие и оборудование.

— Сергей Николаевич — положительный пример сильного практика в развитии своего вида спорта, — считает Бурков. — Мы знакомы много лет, и я вижу, что он состоялся и как политический и общественный деятель, и как бизнесмен. Сейчас он реализует все эти навыки в ФГР и получает результат. Вспомните хотя бы олимпийское золото женской сборной в Рио. Очень приятно, когда люди, уже многого добившиеся, продолжают служить своему государству и российскому спорту.

Также при содействии федерации у команды появились спонсоры, а у правительства области — желание видеть Омск на высшем уровне. Как подчеркивает Шалаев, у клуба налажено отличное взаимопонимание с властями и региональным министерством спорта. Все это сыграло свою роль в успехе сибиряков.

Главный тренер «Скифа» Роман Фитилев. Фото Александр Шастин Александр Шастин

Сибирские амбиции

Первые недели после окончания сезона гандбольный Омск прожил в эйфории. Но затем снова наступили трудовые будни — ведь мало пробиться в элиту, надо еще там выступить так, чтобы не было стыдно перед собой и болельщиками.

— Мы прекрасно понимаем, что уровень игры в OLIMPBET Суперлиге значительно отличается, — говорит Шалаев. — Нам предстоит серьезная работа, чтобы подтвердить право выступать в сильнейшем дивизионе российского гандбола. И на равных сражаться если не с лидерами, то с командами, уже много сезонов в нем играющими.

Было время, когда «Скиф» почти полностью комплектовался воспитанниками местной школы. Она работает давно и плодотворно. Омск подарил российскому гандболу таких игроков, как Олег Кулешов и Дмитрий Ковалев. Но в современных реалиях добиться повышения в классе, а тем более успешно играть в высшем свете, не привлекая кадры со стороны, — утопия.

Сейчас главным тренером «Скифа» является Роман Фитилев, хорошо знакомый болельщикам как член штаба мужской сборной России. В команде Велимира Петковича он отвечает за работу с вратарями.

— Конечно, многое в работе беру у Петковича, — говорит Фитилев. — Смотрю, какие он упражнения дает, на чем акцентирует внимание, как проводит занятия. Я звал его в Омск на финальные игры высшей лиги, но он не смог приехать. Жаль, потому что мест на трибунах почти не было. Атмосфера на арене очень хорошая, это приятно. Как действовать в элите? Нужно быть готовыми к каждому матчу, разбирать оппонентов. С любым соперником выкладываться на площадке, биться за победу. Иного нам просто не дано.

Радость «Скифа». Александр Шастин

Что касается селекции, то омский клуб от стартового состава образца прошлого сезона потерял правого крайнего Филиппа Борисова, который был арендован у ЦСКА. Он и левый крайний Никита Степаненко уехали в Таганрог. Позицию справа «Скиф» заполнил опытным Дмитрием Копосовым, пришедшим из Краснодара, а слева — молодым Артемом Грамыко из «Невы». Рассчитывают в Омске и на перешедшего из Челябинска разыгрывающего Сергея Киселева. Оборону сибиряки усилили возрастным линейным Алексеем Поляковым, долгое время выступавшим за астраханское «Динамо», а последний сезон проведшим в Турции. К числу потерь стоит отнести и местного воспитанника Дениса Каплана, завершившего карьеру. Помимо этого, клуб не продлил контракт с одним из вратарей Алексеем Гладких — его сменил Николай Костенко из «Акбузата».

— Прогресс идет, но для нового уровня этого может быть мало, — отмечает Фитилев. — Например, у нас сейчас нет левши на позиции правого полусреднего, что могло бы тактически разнообразить игру. Конечно, хотелось бы еще и хорошего бросающего полусреднего, и больше универсальных гандболистов, способных и атаковать, и обороняться.

Предстоят «Скифу» и другие изменения — и в спортивном, и в организационном планах. По словам губернатора, регион согласовал с федеральным Минспортом строительство универсального зала игровых видов спорта на базе СибГУФКа. Задумываются в Омске и о перспективах создания полноценной клубной академии, разрабатывают программу работы с болельщиками.

— Нам предстоит в ближайшем будущем серьезно модернизировать структуру клуба, усиливать работу почти по всем направлениям, — говорит Шалаев. — Мы изучаем опыт ведущих российских клубов, некоторые механизмы уже внедряем в нашу работу. Важно понимать, что везде свои особенности в плане инфраструктуры, финансирования, комплектования. Нельзя просто взять и скопировать чью-то систему, нужно пытаться брать лучшие моменты у разных команд.

Как и для любого дебютанта, главной задачей для «Скифа» в первом сезоне будет сохранение прописки в элитном дивизионе. И это сделать будет непросто. Впрочем, планы омичей простираются гораздо дальше.

— Считаю, наша задача — не просто удержаться в элите, а показать максимально хороший результат, — говорит Бурков. — А в перспективе стремиться к тройке призеров. Будет непросто, но амбиции у нас высокие.

Как сложится судьба нового клуба в Суперлиге, мы узнаем по ходу сезона. Но уже понятно, что наш чемпионат получил новый самобытный клуб, за которым будет интересно наблюдать.