«Феникс» расправляет крылья. Российско-китайское гандбольное сотрудничество выходит на новый уровень

В мужском ЦСКА появились два игрока сборной Китая, а в женском чемпионате России выступит целая китайская команда.

Сотрудничество Федерации гандбола России и их коллег из Китая, о котором «СЭ» уже неоднократно писал, постоянно обретает новые формы. За последние пару недель новостей набралось столько, что было решено провести пресс-конференцию с участием генерального директора ФГР Льва Воронина и главы Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.

— У нас очень интересный проект по сотрудничеству, единственный в своем роде на сегодняшний день, — отметил Воронин. — Мы постоянно на связи с Ван Тао, а она — с министерством спорта КНР, получаем много положительных отзывов. И взаимодействие будет только расширяться.

Восставшие из пепла

Напомним, что большая китайская делегация прибыла в Россию в начале апреля — Ван Тао провела переговоры с президентом ФГР Сергеем Шишкаревым, а затем начались тренировочные сборы, не прекращающиеся до сих пор.

— За это время и мужская, и женская команды Китая однозначно добились серьезного прогресса, — считает Воронин. — Стараемся изменить их подход к тренировкам — в каждой стране свои традиции, но мы договорились работать по российской методике. Привлекли много тренеров, с китаянками занимались и Евгений Трефилов, и Людмила Бодниева, которая вообще две недели жила вместе с нашими гостями, и Николай Измайлов, который ведет эту команду с первого дня.

В начале июня эта история логично завершилась новостями о том, что стороны договорились создать новый женский клуб, который в следующем сезоне выступит в чемпионате России.

— Называться команда будет «Феникс», — объявила Ван Тао. — Этот клуб будет олицетворением китайской культуры и женской силы. Главная цель на первый сезон — повысить уровень гандболисток.

Также Ван Тао рассказала, что процесс комплектования почти завершен. Главным тренером «Феникса» станет Наталья Дерепаско, поработавшая со словенским «Кримом», а Бодниева займет должность тренера-консультанта. Финансирование клуба полностью берет на себя китайская сторона.

— Мы провели серьезный отбор в Китае — за нашу команду сыграют лучшие гандболистки из разных регионов, — добавила глава китайской федерации. — Примерный возраст команды — 20 лет. Скоро мы начнем сборы в Белоруссии, где будем работать над ОФП.

Как добавил Воронин, ключевые матчи новый клуб будет проводить на арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной, часть других встреч — на площадке спортшколы в Тушине.

Ваня и Сеня

Китайским мужчинам внимания болельщиков и прессы доставалось меньше, хотя они тоже постоянно тренировались и играли в Москве, а недавно съездили на товарищеские игры в Белоруссию.

И вот пришло время и представителям мужской сборной ворваться в информационное пространство — в пятницу сразу двое из них подписали контракты с московским ЦСКА. Об этом объявил Игорь Левшин, утром того же дня назначенный исполнительным директором армейцев.

— Мужская сборная Китая встречалась и с основным составом ЦСКА, и с нашей молодежкой, — отметил Левшин. — В текущей ситуации в нашей команде возникли проблемы с некоторыми позициями. Поэтому мы посовещались с тренерским штабом и обратили внимание на китайских гандболистов. Нам был нужен линейный, а также решили взять вратаря с опытом выступления в еврокубках.

Состав ЦСКА пополнили линейный Се Цинлун, который будет выступать под восьмым номером, и голкипер Ван Цюань, взявший свитер с номером 12. Последний более известен в Европе — он несколько лет провел в Хорватии и даже играл за «Загреб» в Лиге чемпионов. В московской команде новички уже получили русские прозвища — Сеня и Ваня.

— Для меня огромная честь попасть в состав такого известного клуба, — сказал Ван Цюань. — Я следил за играми команды, надеюсь принести ей пользу. Буду выкладываться на площадке по максимуму. И желаю российско-китайскому спортивному сотрудничеству развиваться и дальше.