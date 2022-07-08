Гандбольные Суперкубки едут в Москву и Чехов

На очередном заседании исполкома Федерации гандбола России были очерчены контуры нового сезона.

Как стало известно в пятницу, новый гандбольный сезон в России стартует 10 и 11 сентября. В эти дни женский Суперкубок страны, за который поборются столичный ЦСКА и «Ростов-Дон», будет разыгран в Москве, а матч за аналогичный мужской трофей между «Чеховскими медведями» и ставропольским «Виктором» будет проведен на площадке подмосковной команды.

— Считаю, Москва и Подмосковье — хороший выбор, — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев в ответ на вопрос «СЭ». — У женщин игру примет всем привычная и во всех отношениях удобная арена «Динамо», «Ростов-Дон» на проведение матча не претендовал. Что касается мужчин — от команды «Виктор» заявки тоже не поступало. Насколько я понимаю, «Чеховские медведи» заранее согласовали с соперниками место проведения встречи.

Сергей Шишкарев. ФГР

По новой схеме

Также на исполкоме окончательно утвердили состав участников чемпионатов России будущего сезона. В женской OLIMPBET Cуперлиге выступят 13 команд, включая китайский «Феникс», в мужской — 12. В обоих турнирах будут новобранцы — у мужчин это омский «Скиф», у девушек, помимо «Феникса», петербургская «Балтийская заря»,

— Мы очень рады, что происходит ротация между дивизионами, и поздравляем «Скиф» с тем, что он по спортивному принципу попал в элиту, — подчеркнул Шишкарев. — Это яркий пример нашей общей работы, и я поздравляю и губернатора региона Александра Буркова, и главного энтузиаста «Скифа» Олега Шалаева, и всех омичей, которые увидят гандбол высочайшего уровня.

При этом от деления команд на шестерки решено было отказаться — чемпионаты России пройдут по новой схеме.

— Мужчины проведут двухкруговой предварительный этап и начнут плей-офф, — пояснил гендиректор ФГР Лев Воронин. — У девушек в условиях отсутствия еврокубковых матчей нужно было добавить игр с хорошими соперниками. Поэтому после первого этапа команды будут разбиты на две группы, семерка сильнейших и шесть слабейших, которые также сыграют в два круга. При этом лучшая команда из тех, что будут играть в «нижнем» турнире, получит путевку в плей-офф.

Еще одним нововведением стало то, что матчи за медали будут проводиться сериями до двух побед. Первая и, если понадобится, третья встречи пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место на предварительной стадии.

Анна Вяхирева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Окно в Европу

Многих болельщиков сейчас интересует, в каком именно составе предстанут перед стартом сезона их любимые клубы. За последние несколько дней женский чемпионат России покинули две главных звезды.

Анна Вяхирева оставила «Ростов-Дон» и отправилась в норвежский «Вайперс», а Дарья Дмитриева перешла из ЦСКА в словенский «Крим». Армейский клуб потерял еще двух игроков сборной: Марина Судакова проведет ближайший сезон в румынском «Бухаресте», а Валерия Маслова — во французском «Меце».

— Ограничения, наложенные сейчас на российские клубы, никак не влияют на нашу позицию по этому вопросу, — подчеркнул Шишкарев. — У девушек в любое время есть право подписать контракт и уехать за рубеж. В прошедшем сезоне россиянки выступали в Венгрии, Румынии, Турции. Глубоко уважаю выбор спортсменок — каждая из них сделала все, чтобы сборная России показала прекрасные результаты. Надеюсь, что и Вяхирева, и Дмитриева, и Судакова с Масловой еще не раз сыграют за национальную команду.

По мнению руководителя отечественного гандбола, у этой ситуации сразу несколько плюсов. Уехавшие игроки будут продолжать получать практику на высочайшем уровне. Их присутствие позволит с интересом наблюдать за Лигой чемпионов и болеть за россиянок. А на смену им в клубах обязательно придут молодые гандболистки, которые в противном случае бы сидели на скамейке.

При этом Шишкарев рассказал, что мог бы непосредственно поучаствовать в судьбе тех же Вяхиревой и Дмитриевой, за которых боролись несколько ведущих клубов Старого Света. Но по этическим причинам отверг поступившие предложения.

— Не скрою, на меня выходили коллеги из Европы, которые пытались через меня повлиять на выбор девушек, — сказал Шишкарев. — Но вмешиваться в такие вопросы для себя не считаю возможным. Хотя такая охота на наших ведущих гандболисток мне как руководителю федерации приятна. Будет здорово, если у них все получится, и они засверкают в Европе. У меня была мечта увидеть два российских клуба в финале Лиги чемпионов, в том числе поэтому группа компаний «Дело» стала спонсировать турнир. Теперь же хочу, чтобы в следующем сезоне «Кристиансанд» Вяхиревой встретился в решающем матче с «Кримом» Дмитриевой. И пусть победит сильнейший.