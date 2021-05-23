Женский чемпионат России по гандболу завершился первой в истории победой московского ЦСКА.

Нынешний сезон вряд ли мог увенчаться какой-то другой дуэлью в финале, кроме пары «Ростов-Дон» — ЦСКА. Южанки, которые с 2017 года никому не уступали первенство в стране и выиграли пять из последних шести чемпионатов, и московский клуб, который с момента основания в 2019-м сразу ворвался в элиту.

Жажда реванша

Удивительно, но до первого финального матча нынешнего сезона армейские гандболистки ни разу в истории клуба, пусть пока и не такой долгой, не побеждали ростовчанок. И в гладких чемпионатах, и в финале Кубка России, и в матче за Суперкубок сильнее неизменно оказывался «Ростов-Дон». Вот только градус борьбы неизменно повышался с каждым матчем.

Момент, когда ЦСКА все-таки удалось пробить ростовскую стену, наступил уже в битве за золото. «Ростов-Дон» до самого финала не проиграл ни одного матча в нынешнем чемпионате России, одержав 24 победы подряд. Но 25-й не случилось — на домашней арене москвички одержали уверенную победу со счетом 30:23. Причин можно назвать несколько, среди них как отличная игра самого ЦСКА, уверенность вратаря Анны Седойкиной, результативность Екатерины Ильиной, сработавший план на игру, так и кадровые проблемы действующих чемпионок. Самая главная из которых — Анна Вяхирева. Неудачно стартовав, «Ростов-Дон» так и не смог вернуться в игру, сбить кураж соперниц.

У команд была неделя на то, чтобы сделать выводы и поработать над ошибками. Семь мячей — преимущество серьезное, но не настолько, чтобы ростовчанки сдались заранее. Как брать реванш в ответной встрече, накануне показали гандболистки тольяттинской «Лады» в бронзовой серии. После поражения в первой игре с «Астраханочкой» с разницей «-5» команда Алексея Алексеева вышла на площадку с запредельным настроем и разгромила оппоненток со счетом 32:17.

А в Ростове дополнительной интриги встрече придавало еще и то, что для «Ростова» этот матч был последним в сезоне. В отличие от ЦСКА, южанки не попали в решающую стадию Лиги чемпионов, впервые за три сезона. Поэтому должны были выложить на стол все, что у них осталось.

На шаг впереди

Бойцовский характер обеих команд и атмосферу матча на Дону дополнительно подчеркнули выбором диктора — им стал известный ринг-анонсер Александр Загурский, которого отлично знают любители бокса и ММА. Да и вообще, в Ростове умеют делать из гандбола шоу и привлекать зрителей, все доступные билеты разлетелись заранее. Поэтому на трибунах было очень жарко, болельщики неистово поддерживали свои команды.

И обстановка на площадке вполне соответствовала тому, что творилось на трибунах. Обе команды вышли биться — игра с самого начала изобиловала фолами, пенальти и стыками. А главный тренер хозяек Пер Юханссон получил желтую карточку за разговоры с арбитрами. При этом «Ростову», рассчитывавшему со стартовым свистком броситься в погоню за соперницами, пришлось весь первый тайм догонять самому. ЦСКА постоянно был на шаг впереди.

Как и в первом матче, у армейской команды в атаке шикарно и с отличным процентом реализации играла Ильина, которой помогала Дарья Дмитриева. А в воротах царила Седойкина, отражавшая один бросок за другим. При этом как минимум не хуже выглядела и другая олимпийская чемпионка, голкипер «Ростова» Виктория Калинина.

Первый пошел

Впрочем, если в обороне у хозяек дела обстояли неплохо, то вот атака поначалу явно буксовала, и каждое взятие ворот Седойкиной давалось тяжело. Лишь во второй половине первого тайма разыгралась Юлия Манагарова, забивала семиметровые Катарина Крпеж-Шлезак. Но впереди все равно был ЦСКА, а ведь это «Ростову» нужно было отыгрывать семь мячей отставания.

Яркие вспышки в игре хозяек случались — так, в начале второго тайма усилиями Владлены Бобровниковой и Полины Кузнецовой «Ростов-Дон» быстро забросил три мяча и сравнял счет. Но в целом течение встречи не менялось, южанки никак не могли даже просто повести, чтобы сломать этот психологический барьер. Впервые это произошло лишь на 48-й минуте игры.

Что можно сделать за 12 минут? Бороться никто не бросил, но армейский клуб без особой спешки вел игру с упором на сдерживание соперниц. «Ростов» же пытался атаковать быстро, но не всегда эффективно. Победу хозяек публика все-таки увидела, но она вышла с горьким привкусом. ЦСКА — новый чемпион страны. А через неделю москвички сыграют в «Финале четырех» Лиги чемпионов.

Суперлига. Женщины

Финал. Второй матч

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 29:26 (12:13)

Р: Крпеж-Шлезак (8), Манагарова (5)

Ц: Ильина (7), Дмитриева (7)

Первый матч — 23:30