Сезон признали успешным. Решение Федерации гандбола России

Высший совет Федерации гандбола России подвел итоги ушедшего сезона и очертил контуры будущего.

Главный орган управления ФГР, которым с декабря прошлого года после реформы организации стал высший совет, в среду заседал почти три часа. За это время были утверждены результаты прошедшего сезона, заслушаны доклады судейской, просмотровой и других комиссий. Как выяснилось, сезон получил высокую оценку.

— К нашему удовольствию, в этом году мы увидели, что на гандбольных матчах могут быть аншлаги, — отметил гендиректор ФГР Лев Воронин. — Особенно отмечу финальные встречи женского чемпионата. Хочу поблагодарить болельщиков, это было здорово. Сезон вышел успешным и в плане зрелищности, и в плане зрительского интереса, было много топовых игр.

Календари без изменений

На заседании также обсудили структуры проведения турниров у мужчин и женщин на следующий сезон. Оба оставлены без изменений по сравнению с только что завершившимся чемпионатом, хотя со стороны клубов женской OLIMPBET Суперлиги звучали предложения вернуться к прошлой схеме розыгрыша. Тем не менее формула осталась той же.

У мужчин и женщин старт в элитном дивизионе примут по 12 команд, которые сыграют в два круга. После этого мужчины начнут плей-офф с четвертьфиналов. А женщины разделятся на две шестерки и проведут по 10 матчей на втором этапе и только после этого приступят к играм на вылет. Все серии, кроме медальных, будут состоять из двух матчей, а вот за первое и третье места — до двух побед.

— Мужской календарь немного расходится с женским, потому что у мужчин еще есть SEHA — Gazprom League, — объяснил Воронин. — Сейчас обсуждается возможность расширения восточного дивизиона этого турнира. Поэтому вместе с SEHA-лигой число матчей у мужчин и женщин будет равным.

Кроме того, ФГР изменит схему показа матчей чемпионата России в интернете. Если раньше за организацию трансляций отвечали клубы, то сейчас федерация ведет переговоры с компанией, которая будет работать во всех городах, где есть клубы мужской и женской OLIMPBET Суперлиги — матчи будут показываться на одной площадке по единому стандарту и с новым оформлением.

Еще одно нововведение, которое получило развитие, — система видеоарбитров, уже привычная футбольным болельщикам. VAR уже использовался на недавних чемпионатах мира и Европы, а также прошел тесты в России.

— В этом вопросе мы идем в ногу со временем, — сказал Воронин. — По предложению судейского корпуса мы попробовали VAR у женщин — на «Финале четырех» Кубка России, а также на полуфинальных и финальных матчах OLIMPBET Суперлиги. По итогам решено, что VAR в обязательном порядке будет использоваться на «Финалах четырех» Кубка России у мужчин и женщин и с четвертьфинальной стадии в чемпионате.

Лев Воронин. Фото ФГР

Интересы сборных

Что касается интересов национальных команд, то и тут все осталось в прежнем ключе. Календарем сезона предусмотрены сборы в сроки, совпадающие с окнами на международные матчи и турниры. В ФГР готовы к любому развитию событий. Например, женская сборная России сохраняет возможность поехать на чемпионат мира по специальному приглашению IHF.

— По wild card сказать сейчас ничего не могу — мы очень ждем, как и тренерский штаб женской сборной, но какого-то дедлайна по этому вопросу нет, — отметил Воронин. — Мы очень надеемся, что наши девочки могут получить шанс участвовать в Олимпийских играх-2024.

По словам Воронина, недавно иранские коллеги предлагали провести совместные мероприятия на всех уровнях мужских сборных. Но пока сторонам не удалось окончательно договориться по срокам. Тем не менее федерации не исключают возможности найти варианты в будущем. Главный тренер сборной России Велимир Петкович по-прежнему на связи с коллегами из Катара и Бахрейна.

— Надеемся, что мы сможем организовать совместный турнир, в котором заинтересованы и наши коллеги из Белоруссии, — подчеркнул Воронин. — Надо просто определиться, где именно можно провести соревнования. Но в проекте этот турнир точно есть.

С женской командой ситуация сложнее, поскольку ей необходимы соответствующие соперники. Пока точно известно, что сборная под руководством Людмилы Бодниевой летом отправится в Поднебесную.

— Команда с 1 по 8 августа проведет в Китае сбор, — отметил Воронин. — Не так давно, с 21 по 26 мая, там также побывала юниорская сборная. Все остались в восторге. Надеемся на такой же положительный опыт со стороны взрослых.