Спортивный директор Федерации гандбола России — об инциденте с командой «Ростов-Дон».

Недавно в российском гандболе произошло событие, которое нельзя назвать обыденным. Матч лидеров женской OLIMPBET Суперлиги «Ростов-Дон» — ЦСКА, который состоялся 27 января, по содержанию таковым не стал. Руководство ростовского клуба приняло решение выставить на матч молодежный состав, отреагировав таким образом на отказ ФГР перенести игру на более поздний срок в связи с наличием положительных тестов на коронавирус у семи игроков и тренера по физической подготовке. Разбираемся в этой ситуации вместе со спортивным директором федерации Дмитрием Бочарниковым.

— Дмитрий Викторович, очень важно хронологически восстановить цепочку событий в этом деле. С чего началась вся эта история?

— За два дня до игры, 25 января, клуб «Ростов-Дон» прислал в Федерацию гандбола России официальное письмо с просьбой о переносе игры с ЦСКА в связи с наличием положительных тестов на коронавирус у трех игроков — Фроловой, Зеленковой, Ткачевой и тренера по физической подготовке Воробьевой. Естественно, мы ответили отказом, так как приводимый клубом аргумент нельзя назвать убедительным.

Ответственность перед болельщиками несет исключительно клуб

— Буквально несколько дней назад в Словакии и Венгрии завершился мужской чемпионат Европы, где у некоторых сборных болело большое количество игроков и ни один матч не был перенесен, а турнир доигран в срок.

— Это характерный пример, хотя мы говорим о крупном международном турнире, а рассматриваем ситуацию внутреннего первенства. Тем не менее, напомню, что в составе сборной Германии по ходу Евро заболело 12 игроков, и организаторы матчи не переносили. Каждый спортсмен, получивший положительный тест, пять дней находился на карантине и затем возвращался в строй по итогам очередного тестирования. Таковы регламентные правила ЕГФ. В России, насколько мне известно, согласно нормам Роспотребнадзора, для заболевших коронавирусом срок карантина до сдачи повторного теста составляет семь дней.

Кстати, до этого аналогичное письмо мы получили от «Динамо-Синары», где говорилось о шести положительных тестах, и клуб также получил отказ. Лишь когда количество заболевших у волгоградской команды увеличилось до четырнадцати (двенадцать игроков и два тренера), просьба о переносе была удовлетворена.

Обращаю внимание, что сейчас мы говорим исключительно о группе игроков, которые имеют положительные тесты на коронавирус. Если принимать во внимание тех, у кого есть другие болезни или травмы, то этот фактор ни в одном виде спорта не являлся и не будет являться причиной для принятия решений о переносе матча.

— Но затем было второе письмо из Ростова-на-Дону, из которого следовало, что количество больных коронавирусом в местном клубе увеличилось.

— 26 января делегация московского ЦСКА улетела на матч в Ростов-на-Дону, команда провела там вечернюю тренировку, а на следующее утро — еще одно занятие. И лишь в день матча, уже после 13.00 в ФГР пришло еще одно письмо с просьбой о переносе и приложенными положительными тестами еще у четверых игроков — Заади, Лагерквист, Эдвиж и Борщенко. Интересно, что первые трое уже через четыре дня отправились на матч в Астрахань. Федерация вновь ответила отказом.

«Ростов-Дон» не обратился в ЦСКА и не обсудил столь важный вопрос со второй стороной. Мы же считаем, что семь заболевших игроков (один из которых, Ткачева, не является игроком основного состава), когда в заявке есть 21 гандболистка, — недостаточный аргумент для переноса матча. С уважением относимся к клубу «Ростов-Дон», но не видим причин, по которым необходимо было менять дату проведения игры.

Осуждать «Ростов-Дон» мы бы не хотели, выставить на статусный матч молодежный состав — это их право. Со стороны подобное действительно может показаться своего рода протестом на отказ ФГР о переносе. Но ответственность перед болельщиками, которые пришли посмотреть на игру двух сильнейших на данный момент команд страны, за это решение несет исключительно клуб.

Правила для всех должны быть едиными

— 31 января «Ростов-Дон» отправился на игру в Астрахань и в составе значились имевшие еще четыре дня назад положительные тесты Заади, Лагерквист и Эдвиж. Как это нужно расценивать?

— Мне кажется, соответствующие службы регионального уровня должны задать этот вопрос гандбольному клубу «Ростов-Дон». Сдавали ли эти игроки повторные тесты? Имеют ли они право в соответствии с установленными правилами на четвертый день после фиксирования положительных тестов улетать на игру в другой город? У ФГР эти действия вызывают определенные вопросы и недопонимание. Комиссия по проведению соревнований еще изучит все детали прошедших событий и проинформирует об этом руководство федерации.

— Планирует ли ФГР каким-то образом принять меры, чтобы не допустить таких скандальных ситуаций в дальнейшем?

— В течение недели мы на разных уровнях обсуждаем этот вопрос, проводим совещания, обмениваемся мнениями с руководителями спортивных школ, профессиональных клубов, членами исполкома и даже международными организациями. Мы живем в непростое время, когда условия жизни, а соответственно, и профессиональной деятельности стремительно меняются из-за распространения коронавируса. Естественно, также будем корректировать регламентные нормы, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не возникало. Одно из предложений, которое уже прозвучало, заключается в том, что перенос матча возможен только в том случае, если количество заболевших коронавирусом будет превышать 50 процентов от общего числа игроков основного заявочного листа. Будем еще обсуждать это и другие предложения с руководителями и менеджерами клубов, а затем — на февральском заседании исполкома ФГР. Правила для всех должны быть едиными.

— Мы помним время, когда на скамейке запасных вообще могло находиться несколько игроков. Наверняка сталкивались с такими ситуациями, когда сами выходили на площадку.

— Сейчас у «Ростов-Дона» из 21 игрока основной заявки семь получили положительные тесты. И клуб попросил о переносе. А в мою бытность действующим игроком, например, была следующая ситуация. В заявке «Каустика» значилось всего 14 гандболистов, а играли тогда в формате туровой системы — пять матчей и один выходной между ними. Помню, мы прилетели на тур в Санкт-Петербург, и у нас семеро ребят заболели гриппом. Так вот все пять матчей наша команда играла без замен! Понимаю, что время было другое, но никто не жаловался, не ставил ультиматум и не переносил игры. И на матчи еврокубков раньше ездили, имея в составе восемь-десять игроков.