Елена Михайличенко — о золотом дубле, паузе в карьере и поисках себя.

В середине нынешнего гандбольного сезона казалось, что золото женского чемпионата России можно отдавать «Ростов-Дону», который уверенно лидировал в OLIMPBET Суперлиге. Действующие обладательницы титула из ЦСКА и так испытывали сложности с составом, а в ноябре их лидер Елена Михайличенко объявила, что приостанавливает карьеру.

Но в начале апреля она вернулась и помогла армейскому клубу сделать второй подряд золотой дубль. В невероятном по накалу финале москвички обыграли «Ростов-Дон», причем во втором матче понадобилось два овертайма. А сама Михайличенко во второй раз подряд получила приз лучшему игроку сезона. «СЭ» связался с гандболисткой, которая по окончании чемпионата уже вновь успела объявить о том, что намерена отдохнуть от большого спорта.

— Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех, кто был к этому причастен, — начала Михайличенко. — Мне безумно приятно, что мои старания на площадке и вклад в победы ЦСКА оценили именно так. С другой стороны, эмоции смешанные, ведь я пропустила четыре месяца по ходу сезона и даже не рассчитывала на какие-то личные награды. Основной целью было помочь команде, считаю, что получилось хорошо, спасибо всем девочкам, тренерам, персоналу клуба. Это командная работа нашей большой семьи, системы ЦСКА. Это звание ценно, но, как я не раз говорила, командные достижения для меня важнее всего.

Я повзрослела как игрок

— А кому вы бы сами вручили приз лучшего игрока?

— С удовольствием бы отдала его своей подруге по команде Анастасии Илларионовой. Мы близко общаемся, и я знаю, что она всегда готова в буквальном смысле слова все отдать ради команды. В прошедшем сезоне она была и капитаном, и лидером ЦСКА, человеком, почти каждую игру проводившим на площадке колоссальное количество времени. У нее были и проблемы, связанные с травмами, но у Насти просто какой-то невероятный уровень самопожертвования. Ее вклад в успехи команды сложно переоценить, поэтому она достойна и звания лучшей линейной чемпионата, и титула MVP. Не потому, что мы дружим, а потому, что по-настоящему этого заслужила.

— Вы получили это звание второй год подряд, но при этом сезоны получились максимально непохожими, согласны?

— Да, они совершенно разные, но оба очень сложные. Общее у них то, что в наши победы вложен огромный труд. В прошлом сезоне казалось, что ЦСКА по всем соперницам проходится катком, но в концовке нам пришлось очень непросто в борьбе за трофеи. А в нынешнем — в несколько ослабленном составе защищать титулы.

Елена Михайличенко и Ксения Макеева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Та самая пауза в четыре месяца в середине сезона — насколько она вам помогла и было ли трудно возвращаться на площадку после простоя?

— Трудно было в первую очередь физически, ведь за четыре месяца я частично растеряла кондиции, которые закладывались в том числе и в ходе предсезонной подготовки. Но у меня была максимальная мотивация и нацеленность на результат. Я была голодна до игр, соскучилась по девчонкам и накопила много энергии — это и сыграло важную роль. Поэтому возвращение было сложным, но приятным процессом, считаю, я смогла принести команде пользу.

— Многие обратили внимание, что во второй половине сезона у вас поменялась роль на площадке — вы стали больше выходить в защите, меньше забивать, но делать больше передач и перехватов.

— Действительно, моя игра стала немного другой, но ни в коем случае из-за этого не грущу. Я уже не лучший бомбардир команды, но больше готова взять на себя роль лидера — где-то словом, где-то появлением на площадке. Поделиться энергией, зарядить остальных на результат. Я вышла на новый уровень, теперь на меня рассчитывали в обороне, особенно в центральной зоне, где играть сложнее всего. Для меня самой это процесс взросления как игрока, важнейший шаг вперед за карьеру — с помощью всех наших тренеров я выросла в надежного защитника. Это, пожалуй, важнее, чем забивать больше всех.

— При этом в новой роли вы, может быть, менее заметны на площадке для болельщиков. Для вас это важно?

— У людей всегда есть определенные ожидания, и, если ты их не оправдываешь, это может сопровождаться даже какими-то негативными эмоциями, хейтом. Но для меня важнее то, что я сама чувствовала после проведенных игр и вклада в командную игру. И вокруг меня были люди, на которых можно опереться в сложный момент, они давали мне поддержку и верно оценивали проделанную мной работу.

— В нынешнем сезоне очень долго доминировал «Ростов-Дон», в том числе и в очных встречах в ЦСКА. В какой момент поняли, что ситуацию удалось переломить?

— Не скажу, что лично у меня это был какой-то конкретный момент. Что вот, например, я вернусь на площадку, и все пойдет по-другому. Нельзя сидеть и ждать этого или уповать на какое-то чудо. Результат, которого мы добились — итог невероятно тяжелой работы каждого игрока и каждого тренера. А не удачи или какого-то конкретного события.

— Хорошо, поставим вопрос по-другому: возвращаясь на площадку, вы надеялись, что ход сезона изменится?

— Невозможно знать заранее, как все закончится. Но когда я принимала решение вернуться, естественно, ставила перед собой максимальные цели. Понимала, что готова сделать все, чтобы помочь ЦСКА выполнить задачи и занять место, которого мы достойны.

Елена Михайличенко. Фото Роман Гарес/ФГР

Не готова играть в гандбол сутки напролет

— Насколько важен для победы в чемпионате оказался успех в Кубке России, где вы в финале сумели обыграть «Ростов-Дон» у них на площадке в серии пенальти?

— У «Ростов-Дона» по ходу сезона тоже были трудности, но при этом команда выглядела и действовала очень стабильно, у них классно укомплектован состав на каждой позиции. И вот как раз эта победа в Кубке над ними дала нам психологическую легкость перед решающими встречами. Мы смогли отпустить мысли о том, что не можем обыграть «Ростов-Дон», и поверили, что у нас есть и силы, и желание снова взять золото. При этом ни в коем случае не хочу обесценивать заслуги девочек из Ростова-на-Дону. У нас вышел классный отрезок сезона, где мы боролись за титулы абсолютно честно, и я благодарна соперницам за эту конкуренцию и зрелищную игру, которую мы вместе показали болельщикам. Особенно зная, сколько сил было потрачено, чтобы провести два невероятных финала. И еще мы показали, что, несмотря на все трудности, уровень нашего гандбола остается высочайшим. Мы заряжены на борьбу, на результат, а руководство национальной федерации создает для этого все условия и грамотно нас поддерживает. Смотря такие матчи, растет и наша молодежь.

— Второй матч финала — самый тяжелый в вашей карьере?

— Сто процентов (Смеется.). Это было невероятно сложно выдержать. Может, не столько физически, сколько морально тяжело. Мне кажется, что каждый, кто в этом участвовал, в итоге поднялся на какой-то новый психологический уровень, потому что именно в такие моменты ты себя воспитываешь как игрока — зрелого, взрослого. Очень интересный опыт.

— Та игра действительно могла окончиться любым исходом. За счет чего победил именно ЦСКА?

— Не хочется говорить, что мы хотели этого больше или приложили для победы больше усилий. Считаю, что любой игрок, выходивший в этот вечер на площадку, одинаково сильно мечтал об успехе. Точно так же не хочется говорить, что нам чуть больше повезло. Дело не в везении. Наверное, так в этот день сложились обстоятельства. Мы выходили на площадку побеждать — и сделали это.

— Возможно, свою роль сыграл и фактор домашней площадки?

— Я уже как-то говорила, что болельщики — наш восьмой игрок. Дома играть всегда чуть проще, но этот матч сам по себе был настолько сложный, что хотелось какой-то космической поддержки. И она была — заполненные трибуны, болельщики с плакатами, с кричалками, азартом и энергией, которую они передавали нам.

— Даже я, смотря матч по телевизору, к концу второго овертайма был почти полностью опустошен. Боюсь представить, каково было вам в гуще событий. Расскажете?

— Когда Алина Кишко в конце первой дополнительной 10-минутке забросила и вновь сравняла счет, я просто отказывалась верить в то, что нужно сыграть еще два тайма по пять минут. Вы правильно подметили, что от нервного напряжения мы все уже были настолько истощены, что терялось чувство реальности. Казалось, что все это происходит не со мной, а матч никогда не закончится. А эмоции в те минуты — да, буря, вихрь. Даже какой-то новый спектр чувств открывался. И здесь огромную роль играет навык профессионального спортсмена моментально переключиться, мобилизоваться. Как только прозвучал свисток к началу второго овертайма, все мысли были уже о том, что нужно отыграть эти 10 минут так, чтобы счет оказался в нашу пользу.

— А вот известный в прошлом футболист Алексей Смертин на Дне футбола в начале июня побил рекорд по непрерывному участию в футбольном матче, проведя на поле 26 часов. Вы допускаете, что когда-нибудь в жизни согласились бы играть в гандбол сутки без перерыва?

— Нет, никогда (улыбается). Всему должна быть мера. Я часто повторяю, что о себе нужно заботиться, беречь свой организм. А сутки играть в гандбол — для меня насилие и над организмом, и над здравым смыслом. Потому что все должно быть в удовольствие, а наша игра очень динамичная и энергозатратная. И я не верю, что на второй-третий час игры можно получать это удовольствие. Тело не обманешь, а когда оно вступает в конфликт с разумом, ничего хорошего из этого не выйдет.

Елена Михайличенко (шестая справа в верхнем ряду( в составе сборной ОКР на Олимпиаде в Токио. Фото IHF

Процентов на 80 сыграю на Олимпиаде-2028

— Вы не стали продлевать контракт с ЦСКА и объявили о том, что берете паузу в карьере. Какие планы на ближайшее будущее?

— Это бессрочный отпуск. Он нужен для того, чтобы перезагрузиться, оценить тот путь, который я уже прошла в профессиональном спорте. Дать себе время понять, чего я дальше хочу от своей жизни, чтобы это приносило мне удовольствие. Открыть разные стороны своей личности. Я еще достаточно юная девушка, а мир большой, в нем очень много интересного. И если есть возможность, хотелось бы изучить и его, и себя. В то же время я собираюсь правильно оценивать те возможности, которые будет предоставлять мне жизнь. И если я хотя бы на секунду почувствую, что мне нужен гандбол, ведь это то, что позволяет мне кайфовать от жизни, то буду открыта для любых предложений. Но пока мне нужна пауза.

— Если не секрет, что хотелось бы попробовать?

— Сейчас я, как и множество профессиональных спортсменов из игровых дисциплин в отпуске, ничего не делаю. Не в том смысле, что просто лежу на кровати и плюю в потолок. Но это такой пассивный отдых, время для себя — прогулки, чтение, просмотр фильмов и сериалов, море, солнце, песок. А относительно того, чем хотелось бы позаниматься — когда появляется свободное время, приходят новые возможности. Осознание, что я могу это и то, пусть и не на профессиональном уровне, как в гандболе. Но ведь любые навыки оттачиваются со временем. Например, я поняла, что меня интересует искусство, картины, художники. Что, оказывается, мне нравится танцевать, причем в любом жанре и под любую музыку. Петь и в караоке, и под запись. Узнавать возможности своего голоса и тембра. Но самое, пожалуй, ценное сейчас — возможность общаться с людьми из разных сфер деятельности. Я просто взахлеб готова слушать про пути, которые они проходят в жизни, про их опыт.

— Вне зависимости от вашего дальнейшего выбора — вы бы хотели остаться публичной персоной или не привлекать к себе внимания со стороны?

— Точно не привлекать внимания. Я сама по себе такой человек, что у меня сложные отношения с популярностью. Могу назвать себя достаточно закрытой, люблю многое держать внутри. И после того времени, когда я была достаточно публичной личностью в гандболе, хочется своей, личной жизни. Чтобы насладиться единением с собой и с теми людьми, с которыми я готова делиться.

— В какой мере возможное решение о вашем возвращении или невозвращении в большой спорт будет связано с изменениями нынешней ситуации с отстранением российских команд от международных соревнований?

— Часто думала об этом в последнее время. Ведь моя детская мечта, как и у большинства спортсменов, — попасть на Олимпийские игры. Не запасной, как я ездила в Токио (Михайличенко на Играх-2020 провела только один матч. - Прим. «СЭ»). А посмотреть на свои возможности, внести максимальный вклад в результат, выиграть золото. Это важные мечты, которые хотелось бы осуществить. Но так как пока обстановка к этому не располагает, буду наблюдать со стороны. Предположу, что процентов на 80 я могу сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Хотя до этого еще очень долго, кто знает, где я буду через четыре года, в каком клубе и в каких кондициях. Но пока настрой такой — а почему бы и нет?

Елена Михайличенко и Сергей Шишкарев. Фото Максим Серегин/ЖГК ЦСКА

— Будете смотреть трансляции из Парижа?

— По настроению, точно не могу сказать.

— На днях закончилось определение символической сборной сезона по версии ЕГФ, куда попала Анна Вяхирева, а среди номинантов были также Дарья Дмитриева и Валерия Маслова. Все они сейчас играют в Европе, у вас не было мыслей попробовать себя за рубежом?

— Конечно, были. В том числе и когда начала складываться вся эта непростая ситуация вокруг российского спорта. Одно скажу точно — я горжусь каждой из девчонок, которые представляют нашу страну в Европе. Они невероятные. Они не просто поддерживают фантастический уровень, а профессионально растут. Хотя, может быть, очень тяжело вдали от дома, от своих родных и близких — для этого точно нужно выйти из зоны комфорта и проделать трудный путь. Что касается меня — я, наверное, упустила свой момент. Когда у меня было сильное желание уехать в европейский клуб и там обосноваться, попробовать себя, доказать, что я и там смогу быть лидером. Сейчас уже это не приоритетная задача. Но вы, наверное, по моим последним поступкам и так это понимаете (Улыбается).