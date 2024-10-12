Приговор от капитана. ЦСКА выиграл главный матч старта сезона

В центральном матче октября действующий чемпион был сильнее «Зенита».

OLIMPBET Суперлига. Мужчины

ЦСКА — «Зенит» — 26:24 (12:10)

Ц: Шишкарев (7), Гирик (7)

З: Киселев (6)

Первую в сезоне встречу московского ЦСКА и петербургского «Зенита» болельщики ждали с особым нетерпением. Афиша действительно громкая — защищающий титул армейский клуб и гости с берегов Невы, которые хотят утвердиться в статусе главного конкурента красно-синих. И матч получился таким, какой и подобает быть битве двух лидеров чемпионата.

На площадке было очень много борьбы и желания, максимальный перевес в счете ни разу не превышал трех мячей, шансы на победу почти до последнего сохраняли обе команды. И тем ценнее победа, которая досталась в итоге действующим чемпионам.

Право на ошибку

Сезон стартовал не так давно, но уже к концу сентября в OLIMPBET Суперлиге не осталось команд, не проигравших хотя бы раз. Многолетний гегемон российского гандбола «Чеховские медведи» уже в первых турах уступил «Виктору» в Ставрополе, уже в следующем матче южан огорчил ЦСКА. Армейцы, в свою очередь, в середине сентября неожиданно проиграли на выезде «СГАУ-Саратову».

Дольше всех с нулем в графе «поражения» продержался как раз «Зенит», но петербуржцы неудачно сыграли в гостях с представляющей Челябинскую область командой «Динамо-Сунгуль». Правда, следом за этим реабилитировались в домашней игре с «Чеховскими медведями», оступившимися уже во второй раз в сезоне, и вернули лидерство. Поэтому в Москву на матч с чемпионом команда Дмитрия Торгованова отправлялась в приподнятом настроении.

Назвать фаворита в этом матче было очень сложно. «Зенит» прошлым летом вновь провел качественную селекцию и в первых турах показал, что способен очень эффективно атаковать. Олег Луня, Дмитрий Киселев плюс Дмитрий Хмельков — отличное сочетание. Плюс у петербуржцев очень приличная скамейка, возможно, самая длинная в лиге. Но и у ЦСКА подбор исполнителей в нападении не хуже, чего стоят только Юлиан Гирик и Даниил Шишкарев. А состав, пожалуй, более сыгранный, чем у конкурента.

ЦСКА победил «Зенит». Фото ГК ЦСКА

Игра до последнего

То, что в этом матче борьба шла до последних секунд, — не фигура речи, а констатация факта. В заключительную минуту игры команды входили с перевесом «+2» от ЦСКА, но судьи чуть раньше наказали хозяев за пассивность в атаке, «Зенит» организовал быстрый выпад, и Вячеслав Бохан расстрелял ворота оппонентов.

Армейцам минимальное преимущество было, конечно, не по душе, поэтому в позиционной атаке Валентин Воробьев сбросил в линию на Сергея Иванова, и тот забил. Петербуржцы вновь ответили моментально, Луня за 23 секунды до сирены отчаянным броском пробил отыгравшего весь матч без замен Вадима Богданова. Но времени на спасение оставалось слишком мало, а надежда на ошибку соперников не сработала — «Зенит» на секунду замешкался в защите, и одному из главных героев встречи Шишкареву этого хватило, чтобы приговорить гостей.

Похожий характер эта игра сохраняла на всем ее протяжении. С первых минут стало понятно, что многое будет решать крепость обороны и психологическая устойчивость. Например, после семи с половиной минут игры на табло горел счет 1:0 в пользу «Зенита», а ЦСКА впервые отличился на отметке 7.49. И при этом не сказать, что в дебюте феерили вратари — скорее, никто из соперников не собирался просто так уступать ни сантиметра. Да и в позиционной атаке обе команды не блистали.

Весь первый тайм прошел в вязкой борьбе и при игровом равенстве. Лишь на 21-й минуте одному из соперников удалось добыть перевес «+2». И это был ЦСКА, незаметно прибравший инициативу к рукам. Начал спасать лучший пока вратарь лиги Богданов, забивали Гирик и Шишкарев, и перед самым перерывом армейцы повели и в три мяча, но результативной атакой успел ответить Хмельков.

Во второй половине «Зенит» не без успеха догонял хозяев, а потом снова отпускал вперед. Петербуржцы в середине тайма выдали безголевой отрезок в семь минут длиной, а потом снова сравняли счет буквально за три атаки. У такого матча просто не могло не быть нервной концовки, но победа ЦСКА вполне справедлива. Теперь красно-синие — единоличный лидер чемпионата.