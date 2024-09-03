Чемпионки с Суперкубком. ЦСКА сохранил трофей

Женский гандбольный сезон открылся победой ЦСКА.

OLIMPBET Суперкубок

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 32:30 (17:13)

Ц: Ильина (8), Семина (6)

Р: Кожокарь (7)

До старта женского чемпионата страны остается еще несколько дней. У лидеров и главных фаворитов, ЦСКА и «Ростов-Дона», была возможность вкатиться в сезон в игровом режиме — они разыграли в Москве OLIMPBET Суперкубок России. В прошлом сезоне южанки впервые за девять сезонов пропустили битву за этот трофей, который достался красно-синим. Вслед за этим столичный клуб выиграл и Кубок России, и золото чемпионата. Поэтому для «Ростов-Дона» этот матч, пожалуй, имел дополнительный подтекст.

Баланс сил

Матчи за Суперкубок полезны еще и тем, что позволяют оценить, насколько изменились главные претенденты на титулы за прошедшее лето. Ведь все мы помним феерические финалы прошлого сезона, которые легко могли завершиться победой любой из сторон, но в итоге чаша весов дважды качнулась в сторону ЦСКА. Кубок москвички взяли в серии пенальти, а чемпионскую корону — в дополнительное время.

Впрочем, на площадку во вторник вышел уже другой ЦСКА. После удачного завершения сезона клуб расстался и со штабом — вместо Ольги Акопян и помогавшей ей Людмилы Бодниевой у руля команды встал Олег Кулешов, — и с целым рядом игроков. Вновь приостановила карьеру MVP прошлого сезона Елена Михайличенко, ее примеру последовала белоруска Анастасия Кулак, покинула красно-синих последний легионер Сара Ристовска, вместе с Полиной Горшковой уехавшая в Румынию. К тому же до сих пор лечится один из лидеров команды Анастасия Илларионова, а Антонина Санталова вернулась на площадку из декрета.

В то же время в Москву пришла целая группа игроков с именами. Варвара Семина, Валерия Собкало, Екатерина Левчина, Вероника Никитина, Анна Верещак и другие — все они готовы биться за места в составе. Что-что, а скамейка у ЦСКА длинная. Вопрос в том, как быстро Кулешову удастся сыграть старую гвардию с новичками.

Зато у «Ростов-Дона» времена большой перестройки, похоже, остались позади. Южанки сохранили и тренера Ирину Дибирову, и почти весь состав, в прошлом сезоне доминировавший на протяжении регулярного чемпионата OLIMPBET Суперлиги. Из заметных потерь стоит назвать лишь Валерию Кирдяшеву — она всего после одного сезона на Дону отправилась в Европу, и на ее место взяли лидера «Кубани» Анастасию Шавман. Кроме этого, завершила карьеру Алина Решетникова. В этом смысле, пожалуй, «Ростов-Дон» перед стартом сезона выглядел даже предпочтительней. При этом истинной силы команды летом никто не увидел в прямом смысле слова — южанки провели лишь несколько спаррингов в закрытом режиме.

Гандболистка ЦСКА Виктория Шамановская в матче против «Ростов-Дона». Фото ПГК ЦСКА

Цена ошибок

При этом начало встречи все равно осталось за хозяйками, у которых здорово выглядела Екатерина Ильина. Она забросила три мяча, а ЦСКА ушел в отрыв «+3», после чего «Ростов-Дон» уже на 9-й минуте заменил вратаря. У гостей бремя лидерства на себя привычно взвалили Анна Сень и Юлия Манагарова, которые трудились на обоих концах площадки. Игра, кстати, довольно быстро стала жесткой — столкновения, фолы, удаления.

А разрыв на табло сохранялся на уровне в два-три мяча большую часть первого тайма. Первое вратарское спасение для «Ростов-Дона», кстати, совершила Анастасия Лагина только на исходе 19-й минуты. Впрочем, нельзя сказать, что вратари ЦСКА блистали, — скорее красно-синие цепко оборонялись, а их соперницы совершали больше ошибок. А хозяйки, более изобретательно игравшие в атаке, усилиями Собкало и самоотверженной Ольги Явон ушли вперед на дистанцию в пять мячей. Это выглядело серьезной заявкой на успех.

Такое положение дел южанок устраивать не могло, и после перерыва они бросились в погоню, сократив разрыв до «-2». Но тут же статус-кво восстановила Ильина — на протяжении 10 минут второго тайма у ЦСКА забивала только она, а у соперниц — Кристина Кожокарь и Ксения Макеева. «Ростов-Дон» сдаваться и не думал, и у гостей хватило сил на штурм уже во второй половине тайма. Армейская команда подсела, стала ошибаться, а у соперниц открылось второе дыхание — и вот Алина Кишко на 54-й минуте сравняла счет. Но в тот самый момент, когда казалось, что ростовчанки точно дожмут чемпионок, две потери в большинстве обернулись быстрыми отрывами и пропущенными голами. Победную же точку поставила новичок Семина.