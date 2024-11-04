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«Ростов-Дон» прервал неудачную серию матчей с ЦСКА. Действующий чемпион буксует на старте сезона

«Ростов-Дон» прервал неудачную серию матчей с ЦСКА
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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«Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в матче суперлиги (26:23).
Фото ГК «Ростов-Дон»
Подопечные Ирины Дибировой безупречно прошли первый круг.

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ЦСКА — «Ростов-Дон» — 23:26 (10:11)
Ц: Илларионова (6), Козаченко (6)
Р: Стаценко (6)

В Москве состоялось главное противостояние в российском женском гандболе. В рамках чемпионата страны ЦСКА принимал «Ростов-Дон». В последние годы эти команды регулярно разыгрывают трофеи между собой. Сейчас титул на кону не стоял, но победа в таких принципиальных матчах важна на любой стадии. Ее в этот раз праздновали ростовчанки.

Сражение трехкратных

До нынешней встречи команды встречались между собой 33 раза. Счет по сумме этих встреч был в пользу красно-синих: 17 побед против 16. К тому же ЦСКА в этом противостоянии имел серию из пяти выигранных матчей. Последний их поединок состоялся в первом матче сезона — Суперкубке, в котором армейский клуб победил со счетом 32:30.

Гандболистка ЦСКА Валерия Собкало в&nbsp;матче против &laquo;Ростов-Дона&raquo;. Чемпионки с Суперкубком. ЦСКА сохранил трофей

Но дальше чемпион стал буксовать и в первом круге чемпионата выглядел совсем неубедительно. ЦСКА уступил дома «Черноморочке», что случилось с ними впервые. Также москвички два раза сыграли вничью на выезде: с «Ладой» и «Астраханочкой». Перед предыдущим туром в команде произошли изменения в тренерском штабе. Вместо Олега Кулешова главным тренером была назначена трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева. В свое дебютном матче команда обыграла в гостях «Звезду».

У руля ростовской команды стоит другая трехкратная чемпионка мира Ирина Дибирова. После поражения в Суперкубке клуб мощно стартовал в чемпионате. «Ростов-Дон» много забивал и мало пропускал, добившись к встрече с ЦСКА идеального показателя: девять побед из девяти. Пожалуй, в этот раз именно гости входили в матч фаворитом. Хотя предугадать сценарий в этом противостоянии практически нереально.

Погоня ЦСКА

Счет в матче открыли хозяйки, но это был единственный раз в первом тайме, когда ЦСКА вел. Практически всю первую половину москвички были в роли догоняющих. На старте встречи у них не получалось сдержать прорывы Дарьи Стаценко. В первые минуты левая полусредняя «Ростов-Дона» была самым бьющим из игроков.

Однако красно-синие далеко своего соперника не отпускали. Максимальное преимущество гостей за тайм составляло два мяча. Иногда москвички забивали очень эффектно. Так, например, изящно закрутила мяч и обвела вратаря Валерия Собкало, прорвавшись по правому флангу. Особой похвалы заслуживает Анастасия Илларионова. Для капитана ЦСКА это была лишь вторая игра после тяжелейшей травмы. В июле она перенесла операцию. В матче чемпионата против «Ростов-Дона» Илларионова была одной из лучших в составе своей команды. Помимо самоотверженной игры в защите, она стала самой результативной гандболисткой в первом тайме — четыре гола.

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Красоты в матче было много, но и ошибок хватало. «Ростов-Дон» вроде бы выглядел чуть собраннее, но тоже не избежал ненужного брака. Ближе к концу тайма гости сами создали себе трудности. Играя в меньшинстве, вратарь Юлия Грацкевич поспешила выбежать со скамейки в ворота. В итоге ростовчанки получили еще одно удаление за неправильную замену.

Качельный тайм

Если стартовая половина прошла в вязкой и упорной борьбе, то после перерыва в игре начались качели. Разрушительный отрезок в начале тайма провели хозяйки. Они не только смогли наконец выйти вперед, но и сделать отрыв в три мяча, чего сопернику до этого не удавалось. Разницу эту сделала связка Натальи Чигириновой и Юлии Козаченко. В результате проворная Козаченко за короткий промежуток времени забросила три мяча.

«Ростов-Дон» пребывал в нокдауне. Игра разваливалась. Было ощущение, что перевернуть эту встречу у команды не получится. Уж слишком убедителен был ЦСКА в первые минуты второго тайма. Однако ростовчанки начали потихоньку подбираться в счете. Здесь очень помогли команде сейвы Грацкевич, которые с лихвой оправдали ошибку в первой половине. Затем ростовчанки вообще закрыли ворота на замок, и хозяйки не могли забить на протяжении почти восьми минут. В атаке у гостей тоже нашлась эффектная связка: Ксения Макеева — Дарья Стаценко.

Матч в результате оказался во власти «Ростов-Дона». Правда, в концовке Стаценко чуть не стала антигероем. Сначала за 2,5 минуты до конца она не смогла реализовать семиметровый, когда пижонски пыталась перекинуть вратаря. А затем схлопотала удаление за грубую игру, что-то сказала в адрес судьи и получила еще две минуты, отправившись отдыхать до конца матча.

Однако запаса в счете гостьям хватило. Таким образом, общий счет в противостоянии теперь равный — 17:17.

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