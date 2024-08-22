ЦСКА продолжает собирать трофеи. Гандбольный сезон в России стартовал

Армейцы выиграли Суперкубок на старте сезона.

OLIMPBET Суперкубок. Мужчины

ЦСКА — «Пермские медведи» — 35:32 (17:15)

Ц: Шишкарев (8), Ионов (7), Иванов (6).

П: Каменев (5), Болотин (5)

В Москве матчем за Суперкубок открылся новый гандбольный сезон. В непростой рубке с «Пермскими медведями» свой очередной трофей завоевал ЦСКА, подтвердив успех прошлого года. Этот титул стал для армейцев уже пятым подряд.

Уникальный матч

Розыгрыш мужского Суперкубка в этом сезоне можно назвать уникальным. Впервые за всю историю этого трофея участие в матче не принимает самый титулованный клуб страны — «Чеховские медведи». В прошлом сезоне камнем преткновения для подмосковной команды стал ЦСКА. Армейцы подтвердили свой титул в чемпионате, а также остановили подопечных Владимира Максимова в полуфинале Кубка России. Таким образом, место в Суперкубке себе вырвали «Пермские медведи», которые в чемпионате остались без медалей, финишировав на четвертой строчке, но зато дошли до финала Кубка.

Фаворитом противостояния в битве за Суперкубок уверенно считался ЦСКА. В прошлом сезоне столичный клуб не проиграл своему оппоненту ни одного матча, хотя красно-синие встречались с «Пермскими медведями» пять раз. Превосходство армейцев над соперниками принесло им полную коллекцию титулов, которую они начали собирать как раз с Суперкубка год назад. Тогда им удалось прервать мощную серию «Чеховских медведей». Суперкубок в России стали разыгрывать с 2014 года. До прошлого сентября других обладателей, кроме подмосковного клуба, у него не было.

В межсезонье серьезных изменений в составе ЦСКА не произошло. Клубу удалось сохранить основных игроков. Пермский же клуб обновился значительно. Несколько гандболистов покинули команду или завершили карьеру, однако и новичков у «медведей» тоже хватает.

Для команды из Перми это был второй матч за Суперкубок. До этого они бились за самый первый такой трофей в 2014-м. Одолеть гегемона из Чехова пермяки тогда не смогли, уступив всего в один мяч — 26:27. Для ЦСКА это третий подобный поединок. Помимо победного Суперкубка в прошлом сезоне, красно-синие встречались с «Чеховскими медведями» в 2020-м, когда проиграли со счетом 24:27.

ЦСКА победил «Пермских медведей». Фото ГК ЦСКА

Подтверждение правила

Начало матча для ЦСКА сложилось непростым. Да, хозяева открыли счет в стартовой атаке, а центральный Юлиан Гирик стал автором первого гола сезона. Однако дальше красно-синие стали часто нарушать правила. Всего за первый тайм подопечные Олега Ходькова пять раз зарабатывали удаление на две минуты, когда у пермяков оно было всего одно.

Проблема «медведей» заключалась в том, что они не очень-то умело пользовались своим численным преимуществом. Большинство своих мячей гости забивали за счет быстрых атак, а вот с позиционным нападением получалось хуже. Возможно, дело в нехватке сыгранности этого состава.

Выдержав стартовый натиск, ЦСКА завладел игрой. За счет эффективности в атаке, а также героических сейвов 38-летнего Вадима Богданова москвичи соорудили довольно комфортный задел в четыре мяча. Но «Пермские медведи» не сдавались, продолжая терзать соперника стремительными выпадами. Это помогло уйти на перерыв не с таким серьезным отставанием — 17:15.

Во втором тайме гости продолжили набирать очки за счет скоростных набегов. Опытный ЦСКА этот запал тушил более размеренными атаками. Плюс идеальную реализацию выдали Даниил Шишкарев и Дмитрий Ионов, у которых все броски достигли цели. Армейцы постоянно убегали от соперника на «+4», но потом как будто успокаивались и подпускали обратно.

Надо отдать должное «медведям», которые бились до последнего. Однако излишнее рвение их и подводило. За второй тайм пермяки схлопотали три прямые красные карточки, что в нашем чемпионате случается не так часто. Но даже лишаясь своих важных игроков, гости не опускали руки и до последних минут матча дышали ЦСКА в спину. В какой-то момент даже поверилось, что «Пермские медведи» вот-вот сравняют и мы наконец-то увидим серию пенальти в Суперкубке.

Впрочем, достать армейцев гости все же не смогли. ЦСКА второй год подряд берет этот титул победителя Суперкубка. Тем самым в очередной раз подтвердилось правило: кто выигрывает чемпионат, тот забирает и Суперкубок в новом сезоне.