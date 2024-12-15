Владычицы морские. «Черноморочка» хочет войти в элиту всерьез и надолго

Как живет самый молодой клуб OLIMPBET Суперлиги.

Когда по инициативе главы Высшего совета ФГР Сергея Шишкарева в 2022 году в его родном Новороссийске появился женский гандбольный клуб, многие относились к этой затее скептически. Ведь на юге России уже есть такие признанные центры развития этого вида спорта, как Ростов-на-Дону и Краснодар.

Но спустя всего два с небольшим года «Черноморочка» не просто убедила всех в том, что это серьезный проект, но и вошла в число лидеров чемпионата страны. Давайте познакомимся с этим клубом поближе.

В шаге от медалей

Действительно, история клуба насчитывает всего два с половиной года. Но «Черноморочке» уже есть чем похвастать. В первый же сезон после создания команда, собрав под свои знамена в основном воспитанниц местного, кубанского гандбола, выиграла турнир в Высшей лиге и получила место в высшем свете чемпионата страны.

Укрепив состав и тренерский штаб, который возглавил известный специалист Алексей Гумянов, новороссийский клуб удивил многих. Дебютантки до последнего бились за бронзу, но в итоге уступили более опытным соперницам из «Астраханочки». Итог — четвертое место.

— Перед началом сезона не было уверенности, что мы заберемся так высоко, — говорит Гумянов. — У нас был еще не сыгранный состав, а желающих оказаться в четверке было много. Поэтому, когда мы попали в полуфинал, и попали заслуженно, для нас это была большая радость. Нам не всегда удавалось действовать стабильно, но девчонки весь сезон работали с воодушевлением и большим желанием.

По словам тренера, его подопечные больше огорчились тому, что не смогли показать уровень игры, который позволил пройти тольяттинскую «Ладу» и обыгрывать других соперниц. Летом «Черноморочка» точечно укрепилась, причем не только игроками, но и тренерами — так, штаб команды пополнил Евгений Зотин, ранее возглавлявший покинувшее элиту «Ставрополье».

И к середине декабря новороссийская команда вновь удивляет. Ей не просто удалось избежать печально известного «синдрома второго сезона», а еще и прибавить. Таблицу OLIMPBET Суперлиги безоговорочно возглавляет со стопроцентным результатом «Ростов-Дон», а «Черноморочка» уверенно занимает второе место. Команда Гумянова уже обыграла на выезде московский ЦСКА, а не так давно взяла реванш у «Астраханочки» — и за поражение в первом круге, и за упущенную бронзу.

Валерия Вайкум. Фото Юрий Березнюк, Павел Ларькин (ГК «Черноморочка»)

— В нынешнем сезоне мы стали более слаженной командой, — отмечает правая крайняя «Черноморочки» и сборной России Валерия Вайкум. — У нас стало много интересных комбинаций, которые позволяют еще быстрее двигать мяч. Без индивидуальных действий, конечно, никуда, у нас много девочек, которые могут и бросить, и обыграть, но мы нашли баланс, и пазл начал складываться. Пока не ушла эйфория от победы над «Астраханочкой», назову именно этот матч лучшим в сезоне. Наконец переломили череду неудач во встречах с этими соперницами, ведь ЦСКА мы побеждали и в прошлом сезоне. Показали хорошие командные взаимодействия, слушали тренера, неплохо защищались.

Конечно, идеальной игру новороссийской команды назвать пока нельзя. При впечатляющей результативности, а «Черноморочка» редко забрасывает меньше 30 мячей за матч и даже в проигранной встрече с «Ростов-Доном» отличилась 33 раза, пропускают южанки тоже немало. Этакая игра «по бразильской системе». Об этом говорит и Гумянов, отмечая, что над обороной еще стоит поработать. Не раз по ходу чемпионата мы видели, как «Черноморочка», уверенно ведя в счете, сама себе создавала проблемы буквально на ровном месте.

Мы строили, строили

В свое время собирать состав в «Черноморочке» пришлось буквально с нуля, потом — укрепляться для игр на более высоком уровне. Теперь же, когда девушки заявили о себе во весь голос, надо держать уровень. При этом в команде нет большого количества звезд, но, по словам Гумянова, «есть настоящая команда, где каждый знает, что ему нужно делать на площадке».

— Как говорят студенты, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя, — улыбается гендиректор клуба Олег Фролов. — Так и мы попытались за первый год работы создать коллектив, в который хочется попасть. В числе наших плюсов, конечно, расположение. Новороссийск — на море, а Абрау-Дюрсо, где расположена наша база, я называю русской Швейцарией — едешь по серпантину, потом спускаешься с горы и попадаешь к живописному озеру. Еще один наш плюс — тренер. Алексей Николаевич Гумянов — топ-специалист, нам с ним очень повезло. Считаю, что львиная доля успехов команды — его заслуга. И многие игроки хотят попасть именно к Гумянову, поработать с ним.

Часть гандболисток год назад пришла вместе с тренером из подмосковной «Звезды», где он до этого трудился семь лет — столько же, сколько до этого с «Кубанью» в родном Краснодаре. Например, это нынешний лидер «Черноморочки» и игрок сборной России Наталья Никитина, а также опытный вратарь Екатерина Кирикиас. С другими игроками Гумянов был знаком по молодежной и юниорской сборным России. Так в Новороссийске, например, появилась Вайкум, которая уже здесь доросла до вызова в национальную команду. Прошлым летом к команде в числе прочих присоединились Алена Ихнева, несколько лет отыгравшая в Турции, Анастасия Зотина из «Ставрополья», еще один выходец из «Звезды» Алина Синельникова. Все это позволяет усиливать игру, делать ее более вариативной.

— У нас созданы такие условия для подготовки, которые немного где увидишь, — думаю, по этому параметру мы входим в тройку лучших клубов страны, — считает Гумянов. — Руководство не только требует от нас результатов, но и создает для этого все возможности.

Это не просто красивые слова — база в Абрау-Дюрсо, которую команда делит с футбольным «Черноморцем», действительно первоклассная. Два гандбольных зала, рядом поля с естественной и искусственной травой, где можно проводить занятия на воздухе, большой тренажерный зал, хорошая сауна. Также в Новороссийске есть общий на два клуба и оснащенный современным оборудованием медицинский центр. А столовая на базе на таком уровне, что Фролов шутит — стало тяжело организовывать питание команды на выездных матчах, как бы не пришлось в будущем возить с собой своего повара.

Добираться до базы из Новороссийска, где живут многие игроки, можно либо личным автомобилем, либо клубным автобусом. Дорога занимает около получаса — по меркам крупных городов это вполне приемлемо. Тем же путем на матчи едут болельщики, ведь домашние матчи «Черноморочка» с момента создания проводит на базе. Поклонников у команды все больше, и атмосфера в зале отличная. На трибунах порой можно увидеть и футболистов «Черноморца». А совсем недавно они вышли и на площадку, проведя с девушками товарищеский матч. Удовольствие получили и те и другие.

— Наше руководство делает многое для того, чтобы о «Черноморочке» услышали, — рассказывает Гумянов. — Существуя под одной крышей с футбольным клубом, который очень популярен в Новороссийске, мы этой известностью футболистов пользуемся — ходим на матчи, приглашаем их к себе, проводим различные совместные мероприятия. Помимо этого, для болельщиков организуются просмотры игр в спорт-барах, у нас здорово работает медиаслужба, растет аудитория в социальных сетях плюс реклама по городу. А в конце прошлого сезона матчи «Черноморочки» можно было посмотреть в одном из городских кинотеатров на большом экране — уникальный опыт. Работа на этом направлении идет постоянно.

Фото Юрий Березнюк, Павел Ларькин (ГК «Черноморочка»)

Полет нормальный

Как говорил рулевой команды год назад, перед ним и его командой, помимо прочих, стоит цель влюбить Новороссийск в гандбол. И частично она решена. Достаточно приехать на матч с участием «Черноморочки» и ощутить атмосферу на трибунах.

— Болельщики сидят прямо рядом с площадкой — я играю на краю и иногда даже слышу в паузах, что они обсуждают между собой, — смеется Вайкум. — В этом есть свой шарм. К тому же зрителям расслабляться нельзя, надо следить за игрой, иначе есть риск получить отлетевшим мячом.

Но плюсы в данном случае тесно соседствуют с минусами. Одному из ведущих клубов чемпионата страны явно необходима вместительная арена. Как говорит Вайкум, команда могла бы собирать аудиторию в два-три раза больше.

— Сказать, что мы переросли наш зал на 250 зрителей, — значит не сказать ничего, — подчеркивает Фролов. — Уже сейчас арена не может вместить всех желающих, хотя Абрау по местным меркам находится довольно далеко от Новороссийска. С другой стороны, мы сейчас отлаживаем все процессы, чтобы потом масштабировать их на большой арене: реклама, маркетинг, продажа атрибутики.

Как рассказывает генеральный директор, разговоры и обсуждения переезда идут уже давно. У Сергея Шишкарева есть желание построить в Новороссийске новый футбольный стадион и при нем гандбольную арену. Но пока не выбрано подходящее место, ведь в городе не так много свободной земли для строительства, и рассматривается ряд проектов. Кроме того, городские власти планируют достроить Дворец игровых видов спорта «Черноморский», в составе которого тоже будет гандбольный зал. Но и там свои нюансы — работы на объекте надолго приостанавливались из-за различных проблем, сейчас их обещают возобновить в начале 2025 года. «Черноморочка» готова рассмотреть оба варианта.

Еще одна сложность, ныне характерная для большей части юга России, — логистика. Ближайшие к Новороссийску аэропорты в Геленджике и Анапе закрыты, до Сочи и Минеральных Вод добираться одинаково долго, организовать выезд на поезде для всей команды довольно сложно. Поэтому на большинство гостевых матчей «Черноморочка» добирается автобусом.

Фото Юрий Березнюк, Павел Ларькин (ГК «Черноморочка»)

— Ко всему привыкаешь, — говорит Вайкум. — Да и автобусы сейчас куда комфортабельнее, чем были раньше. Тяжелее не ехать, а отходить после долгой дороги. Поэтому спасибо руководству, что на матчи мы приезжаем заранее: есть время восстановиться, потренироваться, погулять всей командой. А на обратном пути мы собираемся в конце салона и разбираем прошедший матч по горячим следам. Так что поездки в автобусе еще и тимбилдинг.

Несмотря на сложности, «Черноморочка» продолжает развиваться, и делает это гармонично, ставя задачи прогрессировать и на площадке, и в публичном пространстве. Например, клуб провел ребрендинг, который основан на уникальной истории, связанной с морской стихией. У «Черноморочки» появился новый логотип, а в ближайшей перспективе клуб представит новую игровую форму. В которой будет стремиться впервые в истории оказаться в числе призеров чемпионата России.

— Наше нынешнее место — приятный бонус для глаз, но решаться все равно все будет в конце чемпионата, — напоминает Гумянов. — Претендентов на места в тройке много, вопрос в том, кто как будет готов к решающим встречам. К ним нужно подходить здоровыми, крепкими и физически, и морально, и с большим желанием выигрывать. К тому же в плей-офф любой соперник не подарок, какое бы ты место ни занял. У нас есть и стратегия, и тактика, и понимание, как выстроить подготовку. Но в то же время мы выходим на каждую игру, чтобы доставить удовольствие зрителям, это один из самых важных компонентов.

И уже в ближайшие недели «Черноморочке» предстоят интереснейшие матчи — дерби Краснодарского края с «Кубанью» на Кубок России, домашняя встреча с ЦСКА. А 2025 год новороссийская команда начнет 5 января выездной игрой в Ростове-на-Дону.