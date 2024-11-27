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Сегодня, 21:15

Четыре разгрома в Минске. Россиянки удачно съездили на товарищеские матчи

Женская сборная России по гандболу дважды разгромила белорусок в Минске
Антон Бабошин
Корреспондент
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Гандболистка сборной России Виктория Шамановская в матче со сборной Белоруссия (21:43). 26 ноября. Минск.
Виктория Шамановская в матче Белоруссия — Россия (21:43). 26 ноября. Минск.
Фото Федерация гандбола России
Сборная России дважды крупно обыграла на чужой площадке белорусскую команду.

Товарищеские матчи
Белоруссия — Россия — 21:43 (8:22)
Белоруссия — Россия — 18:34 (8:17)

Женская сборная России, даже находясь в международной изоляции, продолжает оставаться одной из сильнейших команд мира. Что подтвердила очередными товарищескими матчами с соседками из Белоруссии. Главным в обеих встречах в Минске был вовсе не счет на табло, а игра, которую показала команда Людмилы Бодниевой.

Россиянки давно не собирались составом, хотя бы близким к оптимальному. Штаб команды предпочитал не беспокоить без повода выступающих в Европе легионеров, к тому же в дело постоянно вмешивались проблемы со здоровьем у ряда игроков. Но вот теперь решили — пора!

Бей своих

На сбор в Новогорск приехали и Анна Вяхирева, и Дарья Дмитриева, и Валерия Маслова, и Валерия Кирдяшева — почти вся европейская гвардия. А также Антонина Санталова, которую болельщики помнят еще как Скоробогатченко, Виктория Шамановская, Дарья Стаценко и другие звезды российского чемпионата. Неделя в Подмосковье пролетела как один день, настолько теплой была атмосфера на тренировках. А в конце сбора Вяхирева и Дмитриева устроили сюрприз для юниорской сборной, тепло пообщавшись с юными гандболистками.

Гандболистки сборной России Анастасия Илларионова и Виктория Шамановская в матче против Белоруссии. 26 ноября. Минск
Анастасия Илларионова и Виктория Шамановская в матче Белоруссия — Россия.
Фото Федерация гандбола России

В понедельник россиянки прилетели в Минск, захватив с собой и юниорок. Девушкам из команды U-17 также предстояли два матча с белорусскими сверстницами, и в каждый из двух дней они задавали неплохой темп для основной команды. Обе игры завершились уверенными победами юниорской сборной России — 34:20 и 28:19.

Хозяйки площадки в последние годы стали основным спарринг-партнером для сборной России. И результаты говорили о том, что соперничество становится более равным. Белоруссия на этот раз собрала хороший состав, тем более что все больше игроков команды выступает в российской лиге, и надеялась дать настоящий бой грозным оппоненткам.

Анна Вяхирева на&nbsp;тренировке сборной России. «Они гораздо круче и симпатичнее Месси и Роналду». Вяхирева и Дмитриева приехали в сборную

Но у сборной России был свой план на матч. Символично, что первый гол команды в Минске оказался на счету Вяхиревой, которая, как и Дмитриева, вышла на площадку с первых минут. А равная борьба продолжалась примерно до середины первого тайма и счета 7:6 в пользу России. После этого ворота Анастасии Рябцевой как заколдовали — мяч в них не попадал почти 13 минут! Вратарь гостей за это время оформила несколько классных спасений, но ей помогали и защита, и каркас ворот.

Россиянки же, пока соперницы мучились в атаке, провели 12 голов подряд и уже к перерыву решили судьбу встречи. Не слишком изменился характер игры и после перерыва. В итоге к финальной сирене преимущество команды Бодниевой составило убойные «+22», а Шамановская, ранее представлявшая Белоруссию, набросала бывшим подругам по команде 10 мячей.

Гандболистка Дарья Дмитриева против соперницы из сборной Белоруссии. 27 ноября 2024 года.
Дарья Дмитриева (слева) против соперницы из сборной Белоруссии.
Фото Федерация гандбола России

Знакомые лица

За сутки, прошедшие между играми, вряд ли что-то могло кардинально измениться, но что сценарий повторной встречи окажется настолько близким к оригиналу, тоже стало неожиданностью. На этот раз хозяйкам даже не дали повести в счете в начале — первый гол в матче на счету Марианны Егоровой, которая в итоге была признана лучшей в российской команде.

Поначалу голов было немного с обеих сторон. Зато отличилась Дмитриева, которая в первой игре осталась единственной не забивавшей среди полевых у сборной России. После белорусского тайм-аута команды устроили настоящую перестрелку, очень быстро обмениваясь атаками, а затем атаку хозяек снова будто заклинило. Пока они пытались подобрать ключи к воротам Анны Верещак, пропустили рывок 0:6. И к концу тайма исход вновь был предопределен.

Гандболистка Валерия Кирдяшева (№ 35) в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Турция 20&nbsp;апреля 2021 года. Валерия Кирдяшева: «В сборную нужно приезжать, даже если нет товарищеских матчей»

Бодниева и ее штаб могли спокойно дать поиграть всем, прибывшим в Минск. Тем более что уже в первой атаке после перерыва Анастасия Шкитина довела перевес до двузначного. Начало второго тайма вновь вышло бедным на голы, а затем хозяйки немного встрепенулись. Но их пыл тут же охладили два гола Екатерины Долматовой и бросок Вяхиревой.

Ближе к концу сборной России вновь удался отрезок с пятью голами подряд. А точку во встрече поставили броски Кирдяшевой и Анны Кайнаровой.

Гандбол
Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
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