Женский гандбольный ЦСКА сменил главного тренера
Правление женского гандбольного клуба ЦСКА приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Яном Лесли, сообщается на официальном сайте команды 18 марта.
Руководство клуба было не в полной мере удовлетворено качеством игры команды в российских и международных турнирах, в связи с чем приняло решение уволить 49-летнего датчанина.
До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб команды и сборной России. Помогать ей будут Роман Ляшенко и тренер вратарей Любовь Коротнева.
Лесли был первым тренером в истории ЦСКА, клуб был создан в июне 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата России красно-синие занимают третье место с 30 очками в 19 матчах.
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