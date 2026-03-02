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2 марта, 17:51

Вяхирева прибыла в расположение сборной России в Новогорске

Сергей Ярошенко

Гандболистка французского «Бреста» Анна Вяхирева прибыла в расположение сборной России, сообщает Федерация гандбола России (ФГР).

Женская национальная команда проводит учебно-тренировочные сборы в Новогорске.

«Перелет был достаточно тяжелым, как и всегда это происходит в последнее время. Сложно было еще и потому, что всю прошлую неделю у нас были выездные игры. Но благодаря содействию Сергея Николаевича Шишкарева в вопросах логистики я перенесла дорогу гораздо проще. Мне всегда приятно видеть партнеров по национальной сборной, вместе с которыми предстоит тренироваться на сборе в Новогорске. Ну и, конечно, будет интересно встретиться с девочками, с которыми играли на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио. Практически всех не видела несколько лет. Надеюсь, у нас получится сделать уютное и красивое шоу для болельщиков, которых мы ждем на гала-матче 7 марта», — цитирует Вяхиреву ФГР.

7 марта на арене «Динамо» в Москве состоится гала-матч, посвященный 10-летию победы российской сборной на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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Источник: ФГР
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Гандбол
Сборная России по гандболу
Анна Вяхирева
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