Дмитрий Торгованов, олимпийский чемпион-2000 по гандболу, бывший главный тренер нашей национальной команды, выразил «СЭ» свою точку зрения на то, какие санкции следует применить к игрокам молодежной сборной России, делавшим ставки на исход матчей с ее участием.

«Мою позицию по отношению к тому, что произошло, можно охарактеризовать как максимально жесткую. Это дело необходимо довести до конца, чтобы виновные понесли наказание. И, возможно, не только спортивного характера, но и административного и уголовного, — считает Торгованов. — Им не место в гандболе. Они вообще о ком-то думали, когда делали ставки на матчи сборной? О нас с вами, о стране, о российском спорте? Они думали о том, что молодежная сборная может опуститься в группу В, что, собственно, и случилось?

И для меня сейчас совершенно не важно, есть ли у них перспективы в гандболе, потому что воспринимаю все эти действия как личное оскорбление. В наше время такое было невозможно представить. Честь страны, гимн, флаг, майка сборной — все это всегда вызывало особенные патриотические мысли и чувства. Поэтому Федерации гандбола можно только выразить респект за четкое и своевременное реагирование на такую серьезную проблему. А мы будем ждать окончательного решения".

Большой скандал в гандбольной сборной России. Игроки юниорской команды причастны к ставкам