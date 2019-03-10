Василий Филиппов: "Для "Спартака" не произошло ничего критичного"

Московский "Спартак" в матче чемпионата России по гандболу в гостях уступил "Чеховским медведям" (27:31). Исход встречи прокомментировал главный тренер красно-белых Василий Филиппов.

– Команда неплохо действовала как в защите, так и в нападении, – сказал Василий Филиппов. – Было желание бороться, ребята старались. К сожалению, не слишком удачно сыграли наши вратари: до перерыва был лишь один сэйв. Во втором тайме Николай Сорокин отразил несколько опасных бросков, но для победы этого было явно недостаточно. В турнирном плане для "Спартака" не произошло ничего критичного, мы сохраняем лидерство в турнирной таблице Суперлиги. На следующих выходных нас ждет "Финал четырех" Кубка России. Мы приложим все усилия, чтобы порадовать наших преданных болельщиков и завоевать первый официальный трофей в истории гандбольного клуба "Спартак".

"Финал четырех" Кубка России пройдет 16-17 марта в Чехове. В полуфиналах "Спартак" сыграет с волгоградским "Каустиком", а "Чеховские медведи" померятся силами с краснодарским "СКИФом". (Максим Бирюков)