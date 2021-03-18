В женском гандбольном ЦСКА назвали причины увольнения главного тренера

Генеральный директор женского гандбольного ЦСКА Эдуард Акопян рассказал о причинах увольнения Яна Лесли с поста главного тренера команды.

«Мы благодарны Яну за все, что он сделал для ЦСКА за время работы на посту главного тренера, однако руководство команды в неполной мере удовлетворено результатами выступления ЦСКА как в домашних, так и в международных турнирах. ЦСКА был в шаге от того, чтобы завершить выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Лишь самоотверженная игра наших девчонок при явных тренерских ошибках Яна Лесли позволила получить в домашнем матче со словенским «Кримом» результат, который вывел команду в следующий круг», — приводит ТАСС слова Акопяна.

Лесли был первым тренером в истории ЦСКА, клуб был создан в июне 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата России красно-синие занимают третье место с 30 очками в 19 матчах.