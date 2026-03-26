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26 марта, 18:21

В Госдуме РФ отреагировали на допуск российских гандболистов-юниоров до международных соревнований

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин прокомментировал «СЭ» решение совета Международной федерации гандбола (IHF) о постепенном допуске российских гандболистов к турнирам среди юниоров и молодежи.

«Решение Совета Международной федерации гандбола о допуске юниорских сборных России и Белоруссии к международным соревнованиям — хороший шаг. При этом мы ожидали, что это будет сделано раньше.

Само решение мы, безусловно, приветствуем, хотя оно, к сожалению, носит половинчатый характер. Было бы гораздо более логичным принять решение о допуске всех национальных сборных команд, но, как говорится, лучше позже, чем никогда.

Необходимо как можно скорее принимать подобные решения, потому что от затягивания этого процесса страдает весь мировой спорт. К сожалению, уставы и принципы Олимпийской хартии, о которых мы говорим, не всегда соблюдаются — их нередко приносят в угоду политической конъюнктуре.

Надеемся, что в ближайшее время политика разума и политика равных прав для спортсменов в соответствии с Уставом ООН и Олимпийской хартией будут наконец реализованы в действиях других международных спортивных организаций, — сказал Матыцин «СЭ».

25 марта совет IHF принял решение допустить сборные России и Белоруссии к международным турнирам среди юниоров. Решение распространяется на все возрастные категории юниорских команд до 21 года.

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