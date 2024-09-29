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Сегодня, 22:18

В ГК «Виктор» отреагировали на аварию с участием болельщиков команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба ставропольского гандбольного клуба «Виктор» опубликовала заявление в связи с ДТП с участием автобуса, в котором находились болельщики команды.

«На сегодняшний матч в Краснодар отправились четыре автобуса: один с командой и три — с болельщиками «Виктора». Один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунская, столкнувшись с фурой.

Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет. По поручению правительства Краснодарского края, предпринимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим", — говорится в заявлении.

На данный момент известно о 22 пострадавших и одном погибшем — это водитель автобуса. Среди пострадавших трое детей. Состояние 4 человек врачи оценивают как тяжелое.

Источник: ГК «Виктор»
Гандбол
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