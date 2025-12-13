Тренера гандбольного клуба «Динамо» Заикина избили в Астрахани

Главный тренер астраханского гандбольного «Динамо» Георгий Заикин был доставлен в медучреждение после нападения, произошедшего вечером 10 декабря. Об этом Заикин сообщил РИА Новости.

Инцидент случился, когда он возвращался домой с тренировки. На трассе автомобиль BMW резко подрезал его при обгоне, из-за чего машина Заикина вылетела на обочину и получила повреждения. После остановки водитель иномарки, по утверждению тренера, попытался выломать дверь его автомобиля и начал угрожать расправой.

Когда Заикин вышел из машины на него набросились и избили до потери сознания. В настоящее время тренер проходит необходимое медицинское обследование, а в правоохранительные органы Астрахани уже направлено заявление для проведения доследственной проверки по факту нападения.

«Причиной конфликта стало агрессивное вождение водителя BMW. Ранее его задерживали за стрельбу, дрифт и хулиганство в Астрахани на этой же машине», — приводит слова Заикина РИА Новости.

Также тренер отметил, что на данный момент находится в отделении нейрохирургии.

«Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний, возбуждают уголовное дело», — сказал Заикин.

49-летний Заикин с 2024 года является главным тренером астраханского «Динамо».